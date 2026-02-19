Temporal en Paraná: Defensa Civil acudió al reclamo de 30 personas

El temporal en Paraná volvió a dejar escenas de angustia en distintos barrios de la ciudad. En calle Don Bosco, a metros de Rondeau, alrededor de 30 personas resultaron afectadas por el ingreso repentino de agua en sus viviendas durante la madrugada. Ante el reclamo vecinal, intervino Defensa Civil junto a personal del área de Desarrollo Humano del municipio para brindar asistencia.

Según relataron los propios damnificados, la lluvia comenzó cerca de las 5.30 y en cuestión de minutos el agua alcanzó niveles preocupantes. “En cinco minutos me llegaba al pecho”, describió uno de los vecinos, quien explicó que muchas familias fueron sorprendidas mientras dormían y apenas lograron rescatar algunas pertenencias.

Foto: Elonce.

La situación obligó a evacuar muebles y colchones, muchos de los cuales terminaron completamente inutilizados por el barro y la humedad. Las familias permanecieron durante todo el día en la vía pública, intentando secar lo poco que pudieron salvar y aguardando ayuda oficial.

Asistencia municipal tras el reclamo

Tras los pedidos de los vecinos, se hizo presente Lucas García, integrante de Defensa Civil, quien explicó que el área actuó en la logística de asistencia. Desde el municipio se distribuyó mercadería para organizar una olla popular y frazadas para paliar la emergencia.

Foto: Elonce.

El funcionario indicó que el fenómeno climático fue inusual por su intensidad: cayeron más de 130 milímetros en un corto período de tiempo, un registro que —según precisó— no se producía desde 2017. Esa cantidad de agua en pocas horas generó anegamientos repentinos en sectores con dificultades de escurrimiento.

No obstante, los vecinos señalaron que la ayuda resulta insuficiente frente a las pérdidas sufridas. Aseguran que lo más urgente es contar con colchones, camas y productos de limpieza para desinfectar las viviendas, ya que el agua dejó barro en todos los ambientes.

Foto: Elonce.

Reclamos estructurales y preocupación por nuevas lluvias

Más allá del fenómeno puntual, los habitantes del sector sostienen que los problemas de drenaje no son nuevos. Denuncian falta de mantenimiento en bocas de tormenta y desagües, lo que provoca que el agua no escurra con rapidez y termine ingresando a las casas.