Política Tras maratónica sesión

Diputados aprobó en general la reforma laboral y el proyecto volverá al Senado

Diputados aprobó en general la reforma laboral de Javier Milei por 135 votos a 115; ahora el Senado debe ratificarla antes de su sanción final.

20 de Febrero de 2026
La reforma laboral recibió sanción de Diputados.
Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una sesión marcada por tensiones y escándalos en el recinto. La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, mientras en las calles se realizaban marchas y un paro general convocado por la CGT, reflejando el fuerte rechazo sindical al proyecto.

 

 

La votación mostró la alineación de bloques oficialistas y aliados: Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Producción y Trabajo, Innovación Federal, Provincias Unidas, Independencia y la Neuquinidad votaron a favor, mientras que la oposición —principalmente diputados peronistas, la mayoría de Provincias Unidas, cuatro legisladores de izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Jorge Fernández— rechazaron la iniciativa.

 

El proyecto, aunque aprobado en general, aún requiere la ratificación del Senado antes de convertirse en ley, ya que se eliminó el artículo 44, que proponía una rebaja salarial a trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

 

 

Plenario en el Senado y próximos pasos

 

Para acelerar el tratamiento, el oficialismo convocó un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto del Senado para mañana a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y permitir que la iniciativa sea debatida el viernes 27 de febrero, antes de la inauguración de las sesiones ordinarias por parte del presidente Milei.

 

Fuentes parlamentarias indicaron a la Agencia de Noticias Argentinas que el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en general y cada uno de los 26 capítulos que componen el proyecto, aunque la discusión parlamentaria sigue siendo intensa por las diferencias ideológicas y sindicales que genera la iniciativa.

 

Votación en general - Ley de Modernización Laboral - Sesión 19-02-2026

