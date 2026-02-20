 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

20 de Febrero de 2026
Estaba bajo un árbol con fernet, cervezas y electrodomésticos y fue detenido

El procedimiento se realizó en la intersección de Guillermo Bonaparte y Rondeau. El hombre no pudo justificar la procedencia de seis botellas de fernet, un pack de cervezas, bebidas energizantes, electrodomésticos y herramientas.

Un hombre fue demorado en la intersección de calles Guillermo Bonaparte y Rondeau luego de ser observado en actitud sospechosa, resguardado bajo un árbol y rodeado de diversos elementos cuya procedencia no pudo justificar. El procedimiento fue realizado por personal policial que llevaba adelante tareas de prevención en la zona.

 

Al aproximarse, los efectivos constataron que el individuo tenía en su poder seis botellas de fernet, un pack de cervezas, seis bebidas energizantes, además de electrodomésticos y herramientas. Ante la consulta sobre el origen de los objetos, el hombre respondió de manera dubitativa y brindó versiones contradictorias.

 

Frente a estas inconsistencias, se procedió a demorarlo y se dio intervención al fiscal en turno, quien ordenó su correcta identificación y el secuestro preventivo de los elementos.

 

Secuestro y actuaciones judiciales

Por disposición judicial, se incautaron las bebidas, los electrodomésticos y las herramientas para establecer su procedencia y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo reciente.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer la situación.

Temas:

Herramientas Personal electrodomésticos
