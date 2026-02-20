 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Hace más de 20 días se retiró de su hogar

Solicitan dar con el paradero de un joven en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita ayuda para encontrar a Nelson Juan José Bustos, de 23 años, desaparecido desde finales de enero.

20 de Febrero de 2026
Nelson Juan José Bustos
Buscan a joven en Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Nelson Juan José Bustos, de 23 años, quien a fines de enero pasado se retiró de su hogar.

 

La última vez que fue visto Bustos llevaba pantalón negro de buzo sin marca, talle XL y zapatillas negras.

 

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911 o llamando al teléfono de la Comisaria Novena (0343) 4206209.

Temas:

solicitan dar con el paradero joven buscado Paraná
