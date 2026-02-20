Solicitan dar con el paradero de un joven en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita ayuda para encontrar a Nelson Juan José Bustos, de 23 años, desaparecido desde finales de enero.
La última vez que fue visto Bustos llevaba pantalón negro de buzo sin marca, talle XL y zapatillas negras.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911 o llamando al teléfono de la Comisaria Novena (0343) 4206209.