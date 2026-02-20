 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Concepción del Uruguay

Buscan a adolescente que se ausentó de una residencia

20 de Febrero de 2026
Se trata de Juana Giménez, de 15 años, de 1,60 metros de altura, cabello por debajo de los hombros, ojos claros y un tatuaje visible en el cuello. La adolescente se ausentó el jueves de la Residencia “Remedios Escalada de San Martín”, en Concepción del Uruguay.

La Jefatura Departamental Uruguay solicitó la colaboración de la población para localizar a Juana Giménez, de 15 años, quien se ausentó de la Residencia “Remedios Escalada de San Martín” el jueves 19 de febrero, alrededor de las 19, en Concepción del Uruguay. La adolescente se retiró del establecimiento ubicado en calle Galarza al 600 y, según los datos recabados, se dirigió a pie hacia la zona del puerto.

 

La búsqueda es coordinada por la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que activó el protocolo correspondiente tras constatarse la ausencia de la adolescente. Desde la fuerza se indicó que se realizan recorridas y tareas investigativas para dar con su paradero.

 

Las autoridades difundieron las características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse, con el objetivo de facilitar su identificación por parte de vecinos y transeúntes.

 

Características y vestimenta

Juana Giménez mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene una contextura estimada en 62 kilogramos y cabello por debajo de los hombros con flequillo. Sus ojos son claros y posee un tatuaje visible en la zona del cuello como seña particular.

 

Al momento de retirarse de la residencia, vestía un short de jeans, una campera roja y ojotas blancas. Estos datos fueron aportados por la institución y forman parte del pedido oficial de localización.

 

Desde la Policía reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar relevante para avanzar en la búsqueda.

 

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a ubicar a la menor, se comunique de inmediato con el Comando Radioeléctrico al 101 o al teléfono 03442 422222.

