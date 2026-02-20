Operarios municipales atropellados: sufrieron "múltiples fracturas" y siguen internados

Dos operarios municipales de Paraná permanecen internados con múltiples fracturas luego de haber sido atropellados este jueves por la mañana mientras realizaban tareas de emergencia sobre la red cloacal. El grave accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 10 en calle Gualeguaychú, entre Hipólito Yrigoyen y Pascual Palma, en una zona de circulación constante de vehículos.

Este viernes se confirmó que ambos trabajadores sufrieron lesiones de consideración y continúan hospitalizados. El siniestro se produjo cuando una camioneta Nissan gris los embistió en plena calzada, mientras desarrollaban labores vinculadas a las consecuencias del fuerte temporal que afectó a la ciudad.

Como consecuencia del impacto, los dos operarios debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales. Elonce difundió un video que registró el momento del choque, en el que se observa cómo el vehículo impactó contra los empleados municipales en un sector que se encontraba señalizado.

El estado de salud de los operarios

En diálogo con Elonce, la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, brindó detalles sobre la evolución de los trabajadores heridos. “Leonardo Turi, de 35 años, se encuentra internado en el hospital San Martín. Presenta rotura de omóplato, fractura de fémur y cuatro fisuras en las costillas, una de las cuales le perforó el pulmón”, explicó.

La funcionaria indicó que el operario debió ser sometido a una punción para extraer aire del pulmón y que actualmente permanece internado en el área de cirugía. “Está estable y, luego del procedimiento, pudo comunicarse. Por el momento, la evolución es favorable”, señaló.

En tanto, el segundo trabajador, Gustavo Ramírez, de 56 años, estuvo internado inicialmente en el hospital San Martín desde media mañana hasta la tarde y luego fue trasladado, por cobertura de ART, al sanatorio La Entrerriana. “Allí se constató mediante tomografía que presenta una fisura en la órbita del ojo, por lo que continúa internado para control y seguimiento”, precisó Collante.

“En principio, los dos agentes están estables y no hemos tenido mayores novedades en cuanto a su recuperación”, agregó la secretaria.

El conductor y la investigación

Respecto al conductor de la camioneta, la funcionaria confirmó que se encuentra detenido. “Pertenece a la jurisdicción de la Comisaría Segunda y la fiscal de turno solicitó su detención. Entendemos que este viernes deberá prestar declaración”, indicó.

Collante también se refirió a las imágenes registradas en el video. “Objetivamente, lo que se observa es que circulaba a alta velocidad, en un día complicado por las lluvias. El conductor manifestó que un vehículo que iba delante suyo se corrió de carril y se encontró de manera repentina con los agentes”, explicó.

No obstante, remarcó que el sector estaba correctamente señalizado. “Había conos de indicación y el personal vestía ropa reflectiva amarilla. Lo que sorprende es que no los haya visto previamente y los haya embestido”, sostuvo.

Impacto en el personal municipal

La secretaria describió el impacto emocional que generó el hecho en el área de Obras Sanitarias. “Es un episodio terrible. El personal es muy unido y estas situaciones afectan mucho en lo emocional y en la motivación para el trabajo”, expresó.

Asimismo, destacó que los operarios se encontraban trabajando para asistir a la ciudad tras el temporal. “Salimos con las maquinarias a atender los puntos más complicados. Las tareas se extendieron hasta las 22.40, mientras los compañeros estaban internados”, concluyó.