Trump ordenó desclasificar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente estadounidense instruyó a agencias federales a identificar y liberar documentos sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles evidencias de vida extraterrestre. Habló de información “extremadamente interesante e importante”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a agencias federales comenzar a “identificar y liberar” archivos gubernamentales vinculados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y vida extraterrestre. El anuncio fue realizado a través de su plataforma Truth Social y generó repercusiones en el ámbito político y científico.
“Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió el mandatario.
Trump no detalló si los documentos clasificados serán divulgados en su totalidad. Sin embargo, sostuvo que deberían incluir “toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.
El anuncio se produjo luego de que Trump cuestionara públicamente a su antecesor, Barack Obama, por declaraciones vinculadas a la posible existencia de extraterrestres. Durante un intercambio con periodistas, el actual presidente afirmó que Obama “cometió un gran error” al referirse a un tema que, a su entender, debía permanecer bajo secreto oficial.
La controversia surgió tras una entrevista en la que el ex mandatario respondió sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. “Son reales, pero no los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51”, expresó Obama, al tiempo que negó la existencia de instalaciones secretas con extraterrestres.
Posteriormente, Obama aclaró que su postura se basaba en probabilidades estadísticas y no en información confidencial obtenida durante su mandato.
Área 51 y antecedentes oficiales
El debate sobre ovnis y vida extraterrestre ha sido recurrente en la política estadounidense, especialmente en torno a la base militar conocida como Área 51, en Nevada, epicentro de teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena.
No obstante, archivos desclasificados por la CIA en 2013 indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no aportaron evidencia sobre vida extraterrestre.
En los últimos años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó informes sobre fenómenos aéreos no identificados. Un reporte difundido en 2024 concluyó que las investigaciones realizadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial no hallaron pruebas de tecnología extraterrestre y atribuyó la mayoría de los avistamientos a fenómenos naturales o artefactos convencionales mal interpretados, dio cuenta Infobae.
Consultado nuevamente sobre el tema, Trump afirmó: “No sé si son reales o no”, y negó haber visto pruebas concluyentes durante su administración.