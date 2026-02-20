Desesperada búsqueda de Chiara: Rastrillan desde la casa al río y hallaron pertenencias de la familia

La búsqueda de Chiara, de 10 años, sigue este viernes en distintos sectores del arroyo Colorado y Las Viejas, de Paraná.

El operativo comenzó en el denominado “punto cero”, en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde el jueves el arroyo desbordado se llevó la casa familiar.

Al respecto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, expresó a Elonce que “se continúan las tareas de búsqueda y, acorde a lo pautado, a las 12 hicimos una evaluación del trabajo. En todo este trayecto, algunos con más dificultad, otros con menos, el personal pudo evaluar cuáles son los elementos que se requieren para continuar la búsqueda”.

Continúa la búsqueda de Chiara: amplio despliegue policial y de rescate

En ese sentido, remarcó cuáles son las dificultades que presenta el lugar: “Hay mucha suciedad, hay lugares en donde se necesita maquinaria, más allá de la que se está utilizando. Hay que reubicar esos recursos para continuar. La familia pedía guantes y algún machete, en eso estamos”.

En cuanto a la organización del rastrillaje, mencionó que “tenemos un control de cada sector que se está rastrillando. Se rastrilla desde el punto cero hasta el río, inclusive. De parte nuestra estamos trabajando con recursos como las aeronaves. Incluso, salieron dos medios para poder graficar las dificultades que hay en la búsqueda, como el caudal de agua y la suciedad”.

Destacó la participación de la familia en los rastrillajes y mencionó que “se localizaron prendas de vestir de los integrantes de la familia, las cuales no utilizaban al momento del hecho y posterior desaparición. Se encontraron a unos metros de la casa. También se encontró mobiliario, que lo reconoció el papá. Si bien no hemos encontrado nada que pueda clarificar esta búsqueda, sí aparecieron estos elementos, como así también un DNI”. El rastrillaje abarca una distancia de cuatro kilómetros, según confirmó.

Consultado por las condiciones del lugar de rastrillaje, describió: “El terreno es de mucha dificultad. La parte inicial está muy limpia, pero para graficar, la persona que fue localizada este jueves, se pudo visualizar solo una parte del cuerpo, porque el resto estaba tapado con maleza. Hay cierta dificultad por lo que produjo el caudal de agua. El terreno de ayer a hoy cambió. A nosotros nos permite focalizar la búsqueda de otro modo. No se modificó en el sentido de que no hubo variantes en desplazamientos. El agua bajó y nos permite a nosotros poder aproximarnos a lugares que antes no podíamos. Hoy la parte más profunda le llega la cintura a algunas de las personas. Eso nos facilita”.

Finalmente, sobre el estado en el que se encontró el cuerpo de Patricia Mena, confirmó: “No evidenciaba golpes, sí algunos raspones”.

Confirmó también que trabajan todas las áreas de la Policía, personal Municipal, guardavidas y también Prefectura, que recorre el río Paraná.

Se refirió también a la planificación de las próximas horas: “La investigación va a seguir, nosotros hemos pautado distintas mecánicas de trabajo. A las 18 se va a hacer un análisis de todo lo hecho hasta el día de hoy y por la noche se va a reformular y a circunscribir a determinados lugares la búsqueda. Esto es por el riesgo que implica la nocturnidad y el trabajo de las personas que están afectadas a la búsqueda”.

Según supo Elonce, durante el rastrillaje participó activamente la familia de Patricia y Chiara, quienes pudieron reconocer prendas de vestir, zapatillas y otros elementos de la vivienda que se encontraron a lo largo del recorrido.

Asimismo, se informó que el panorama es complejo debido a la gran cantidad de tierra que cayó dentro del cauce del arroyo, como así también el sedimento que se formó en algunos sectores. En otros tramos, hay gran cantidad de malezas que no se han podido remover y que dificultan la visibilidad. Otro de los principales problemas que dificulta la búsqueda es la importante cantidad de basura que se encuentra en el lugar, la cual obstruye el cauce y agua.

Los equipos de trabajo comenzaron a marcar las zonas ya recorridas, con el objetivo de tener referencias claras y no superponer el trabajo. De no surgir novedades antes, se espera que a las 18 haya una nueva reunión operativa para coordinar cómo será el trabajo durante la noche y la mañana de sábado. Elonce.com

