Policiales En la zona noroeste

Incendio en Concordia: rescataron a un perro atrapado en una casa

El siniestro ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en cortada 53 y Nogueira. La familia logró salir sin heridas y el personal de Bomberos Zapadores intervino para controlar el fuego y poner a salvo a la mascota que había quedado en el interior.

20 de Febrero de 2026
Perro rescatado en Concordia. Foto: Bomberos Zapadores de Concordia.

Un incendio movilizó en la madrugada de este viernes 20 de febrero a personal de Bomberos Zapadores en Concordia, luego de que una vivienda ubicada en la intersección de cortada 53 y calle Nogueira, en la zona noroeste de la ciudad, fuera alcanzada por las llamas. El operativo permitió controlar el foco ígneo y rescatar a un perro que había quedado atrapado dentro del inmueble.

 

 

La dotación, dependiente de la Policía de Entre Ríos, fue alertada sobre el foco y se trasladó al lugar en una autobomba. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego ya había afectado gran parte de la estructura, por lo que iniciaron de inmediato las tareas de extinción para evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.

 

La intervención en el lugar

 

Los integrantes de la familia que habitaban la casa lograron salir por sus propios medios antes de la llegada del personal de emergencia. No se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro. Según se indicó desde la fuerza policial, la prioridad fue asegurar la zona y avanzar con el enfriamiento de los sectores más comprometidos.

 

Casa incendiada en Concordia. Foto: Bomberos Zapadores.
Casa incendiada en Concordia. Foto: Bomberos Zapadores.

 

Durante el procedimiento, los bomberos advirtieron que en el interior permanecía un perro que no había podido escapar debido a la presencia de humo y al avance del fuego. De acuerdo a lo consignado por Diario Río Uruguay, el animal fue localizado en uno de los ambientes y retirado por el personal interviniente, que luego lo entregó a sus dueños.

 

Control del fuego y pericias

 

Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y finalmente extinguido. Las tareas continuaron con la remoción de elementos afectados y la ventilación del inmueble para disipar el humo acumulado.

 

 

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal especializado, que trabajará en la determinación de las causas que originaron el incendio en Concordia.

