 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Primera Nacional

Se conocieron los precios para ver a Patronato en su estreno en el Grella

El Rojinegro recibe este sábado desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta. El club dio a conocer este viernes los valores para socios y no socios, además de los canales de venta online y presencial.

20 de Febrero de 2026
Estadio Grella.
Estadio Grella.

El Rojinegro recibe este sábado desde las 20 a Gimnasia y Tiro de Salta. El club dio a conocer este viernes los valores para socios y no socios, además de los canales de venta online y presencial.

Este sábado 21 de febrero, Patronato tendrá su estreno como local en la Primera Nacional 2026 cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En la previa del encuentro correspondiente a la segunda fecha del campeonato, la institución paranaense confirmó los precios de las entradas para el público.

 

La expectativa es alta para el primer partido en casa del año, y en ese contexto el club informó que los boletos ya se encuentran disponibles a través de la app oficial.

 

 

Los socios con cuota de febrero al día podrán adquirir sus ubicaciones desde la sección “Entradas”, mientras que los no socios deberán ingresar a Patronato Global Fan y completar el proceso correspondiente.

 

Venta presencial y canales de contacto

 

Además de la modalidad digital, Patronato habilitará la venta presencial este sábado desde las 16 en las boleterías del estadio. Desde la institución indicaron que, ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp oficial (343-4734354) o acercarse a la Secretaría del club.

 

En cuanto a los valores, los socios ingresan sin cargo a las tribunas populares Grella y San Nicolás, así como también damas, jubilados y menores hasta 11 años dentro de esa condición.

 

Para los no socios, la popular tendrá un valor de 30.000 pesos, mientras que damas y jubilados abonarán 16.000 y menores hasta 11 años 8.000 pesos.

 

Valores de plateas

 

Las plateas laterales tendrán un costo de 25.000 pesos para socios y 45.000 para no socios. En tanto, la platea central se fijó en 30.000 pesos para socios y 60.000 para quienes no estén asociados.

 

 

Los vitalicios abonarán 20.000 pesos y las plateas para menores de 5 años, acompañados por un adulto responsable, costarán 10.000 pesos para socios y 20.000 para no socios.

 

Con estos valores definidos, Patronato se prepara para su presentación en casa en una temporada en la que buscará ser protagonista en la categoría y comenzar a sumar fuerte desde el Grella.

Temas:

Patronato Gimnasia y Tiro estadio Grella entradas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso