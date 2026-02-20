Se conocieron los precios para ver a Patronato en su estreno en el Grella

Este sábado 21 de febrero, Patronato tendrá su estreno como local en la Primera Nacional 2026 cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En la previa del encuentro correspondiente a la segunda fecha del campeonato, la institución paranaense confirmó los precios de las entradas para el público.

La expectativa es alta para el primer partido en casa del año, y en ese contexto el club informó que los boletos ya se encuentran disponibles a través de la app oficial.

Los socios con cuota de febrero al día podrán adquirir sus ubicaciones desde la sección “Entradas”, mientras que los no socios deberán ingresar a Patronato Global Fan y completar el proceso correspondiente.

Venta presencial y canales de contacto

Además de la modalidad digital, Patronato habilitará la venta presencial este sábado desde las 16 en las boleterías del estadio. Desde la institución indicaron que, ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp oficial (343-4734354) o acercarse a la Secretaría del club.

En cuanto a los valores, los socios ingresan sin cargo a las tribunas populares Grella y San Nicolás, así como también damas, jubilados y menores hasta 11 años dentro de esa condición.

Para los no socios, la popular tendrá un valor de 30.000 pesos, mientras que damas y jubilados abonarán 16.000 y menores hasta 11 años 8.000 pesos.

Valores de plateas

Las plateas laterales tendrán un costo de 25.000 pesos para socios y 45.000 para no socios. En tanto, la platea central se fijó en 30.000 pesos para socios y 60.000 para quienes no estén asociados.

Los vitalicios abonarán 20.000 pesos y las plateas para menores de 5 años, acompañados por un adulto responsable, costarán 10.000 pesos para socios y 20.000 para no socios.

Con estos valores definidos, Patronato se prepara para su presentación en casa en una temporada en la que buscará ser protagonista en la categoría y comenzar a sumar fuerte desde el Grella.