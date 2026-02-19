Benfica denunció a Valverde ante la UEFA tras el escándalo entre Prestianni y Vinícius

La polémica entre Gianluca Prestianni y Vinícius en la Champions League sumó un nuevo capítulo: Benfica denunció a Federico Valverde ante la UEFA por una presunta agresión a Samuel Dahl. La investigación por supuesta discriminación sigue en curso y la serie se define en Madrid.

Aunque Real Madrid se impuso en la ida de los Playoffs de la Champions League como visitante, el foco quedó puesto en el cruce entre el brasilero y el argentino. La UEFA abrió una investigación por los supuestos insultos racistas que el argentino habría pronunciado, según denunció el brasileño ante el árbitro y respaldaron otros futbolistas como Kylian Mbappé.

El ex Vélez negó las acusaciones y sostuvo que hubo una mala interpretación de sus palabras en el campo de juego. Con el partido de vuelta en el horizonte, Benfica decidió redoblar la apuesta y presentar una denuncia formal ante el organismo europeo.

Benfica denunció a Valverde ante la UEFA

Según informó A Bola, el club portugués acusó a Federico Valverde de una agresión sin pelota sobre Samuel Dahl a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro ya estaba detenido por el ‘incidente racista’ entre los jugadores.

Las imágenes muestran al mediocampista uruguayo intentando zafarse de la marca con un golpe de puño en el rostro del futbolista rival.

El VAR no convocó al árbitro para revisar la acción, pero desde Benfica consideran que la jugada ameritaba tarjeta roja. De esta manera, la polémica serie suma un nuevo foco de tensión en la antesala del duelo decisivo.

Benfica have filed a complaint with uefa against valverde for the boxing match. Nothing will be done, but at least it serves to show how corrupt they are. pic.twitter.com/TOgez3Xsei — Ricardo Mendes (@ricardomendesg) February 19, 2026

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles a las 17 (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se definirá el pase a los octavos de final. Sporting de Lisboa o Manchester City esperan en la siguiente instancia.