La Reforma Laboral obtuvo dictamen y ya tiene fecha de tratamiento en el Senado

La Reforma Laboral obtuvo este viernes 20 de febrero de 2026 dictamen en el Senado de la Nación y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo viernes. El proyecto ingresó a la Cámara Alta a las 8 de la mañana y fue tratado en plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que firmaron el despacho antes del mediodía.

La iniciativa ya había sido modificada en Diputados, donde se eliminó el artículo 44 referido a licencias por enfermedad. Ese cambio fue aceptado durante el tratamiento en el Senado, lo que permitió avanzar con el texto corregido, según informó la Agencia NA.

El debate en comisión

La discusión se desarrolló en el Salón Azul del Congreso y estuvo marcada por cuestionamientos desde distintos bloques. Legisladores del peronismo plantearon objeciones vinculadas al procedimiento y al alcance de la norma. Jorge Capitanich sostuvo que su espacio considera que hubo irregularidades en la conformación de las comisiones y en la convocatoria al plenario, además de advertir sobre posibles efectos en los derechos laborales y en las finanzas provinciales y municipales.

Patricia Bullrich y los senadores del peronismo, Mariano Recalde y Juliana Di Tullio. Foto: Agencia NA

En la misma línea, Mariano Recalde señaló que el proyecto modifica 18 leyes y deroga 11, y cuestionó que el tratamiento se realizara como un paquete integral. Durante su intervención afirmó que aún no se explicó con precisión qué artículos mejorarían la situación de los trabajadores.

Cambios y posicionamientos

En el inicio del encuentro también se registraron modificaciones en la integración de las comisiones, con reemplazos de legisladores del PRO y la UCR. Con esa nueva conformación, el oficialismo reunió las firmas necesarias para emitir dictamen.

Desde el bloque oficialista, Patricia Bullrich defendió la validez del proceso y el contenido de la iniciativa. Señaló que el objetivo es avanzar hacia un esquema de relaciones laborales más flexible y sostuvo que el proyecto apunta a mejorar indicadores de empleo.

Otros senadores anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si consideran que hubo incumplimientos reglamentarios durante el tratamiento. Además, se produjeron cruces verbales entre integrantes de distintos bloques en el tramo final del debate.

Con el dictamen firmado, la Reforma Laboral será tratada en el recinto del Senado el viernes próximo, donde se definirá si queda sancionada como ley.