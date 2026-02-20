Régimen Penal Juvenil: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado

El interbloque de La Libertad Avanza en el Senado obtuvo este jueves el dictamen favorable para el nuevo Régimen Penal Juvenil y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto. El oficialismo apunta a convertirlo en ley en la próxima sesión.

Confirmación

La titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, confirmó, mediante sus redes sociales, que “la semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada". Y agregó: “A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

El avance fue respaldado por el presidente Javier Milei, quien desde el Concejo de Paz impulsado por Donald Trump celebró el paso legislativo como parte de la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo.

Media sanción en Diputados

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra. El texto reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y obtuvo el acompañamiento de bloques dialoguistas, mientras que el peronismo y la izquierda votaron en rechazo.