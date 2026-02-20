Confirmaron la fecha del juicio por jurado a padre e hijo acusados de un crimen en El Morro

Se conoció la fecha del juicio por jurado contra padre e hijo acusados por el homicidio de Omar Antonio Mayer, ocurrido el miércoles 10 de septiembre de 2020 por la noche en barrio El Morro de Paraná.

El proceso comenzará el lunes 23 a las 9 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia, luego de que este viernes 20 de febrero se conformara el jurado popular.

Ambos imputados llegan al juicio en libertad y deberán responder ante un jurado ciudadano por el hecho que tuvo lugar hace más de cinco años en la zona oeste de la capital entrerriana.

Cómo será el debate

El proceso será presidido por el juez técnico Juan Malvasio, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Está previsto que las audiencias se desarrollen hasta el miércoles venidero.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Cristian Giunta y Laureano Dato, mientras que la defensa será ejercida por el abogado Alberto Roger Salvatelli y la abogada Natalia Salvatelli Cardoso.

Este nuevo juicio se convierte en el número 153 realizado en Entre Ríos desde la implementación del sistema de jurados populares, modalidad que rige para determinados delitos graves y que establece que la responsabilidad penal sea determinada por ciudadanos seleccionados especialmente para cada proceso.

El antecedente del caso

Omar Antonio Mayer, de 31 años, fue asesinado en barrio El Morro en septiembre de 2020. Por el hecho fueron detenidos padre e hijo, quienes fueron imputados por homicidio simple.

Ahora, más de cinco años después del crimen, el caso llegará a instancia de debate público ante un jurado popular, que deberá escuchar las pruebas y los testimonios para emitir un veredicto.