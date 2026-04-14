Demolieron un punto de venta de estupefacientes en barrio Lomas del Mirador II

REDACCIÓN ELONCE
La demolición de un punto de venta de estupefacientes en barrio Lomas del Mirador II de Paraná marca un nuevo paso en la estrategia provincial para frenar el microtráfico y recuperar espacios para la comunidad. Autoridades brindaron detalles del operativo a Elonce.
La demolición de un punto de venta de estupefacientes se llevó adelante en barrio Lomas del Mirador II de la ciudad de Paraná, en el marco de un operativo encabezado por autoridades provinciales y fuerzas de seguridad. El procedimiento estuvo encabezado por autoridades políticas y fuerzas de seguridad.
Durante la jornada, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó a Elonce el valor simbólico y concreto del operativo: “Muchas gracias por visibilizar el trabajo que hace aquí el ministro de seguridad Néstor Roncaglia junto al jefe de la policía Claudio González y todos los que intervienen en esto que es no solo el derrumbe de una construcción, sino es el símbolo de que el Estado no va a permitir que el delito avance y que pueda hacer que la comunidad sea más segura, que no avance sobre nuestros hijos. Un Estado presente para que estas intervenciones hagan que nuestra comunidad confíe en que esto se va a seguir realizando para que tengan una una vida cotidiana segura”.
En la misma línea, remarcó: “El derrumbe de estas construcciones totalmente ilegales representan también dejar un espacio más para que la comunidad pueda desarrollarse, evitando este tipo de avance del narcotráfico que realmente tan mal le hace a esta sociedad”.
Un punto de venta reiteradamente intervenido
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, brindó detalles sobre la causa judicial que derivó en la demolición del búnker: “Este lugar se allanó en tres oportunidades en mayo y noviembre del 2024 y el último allanamiento se hizo el 11 de marzo de este año”.
Además, explicó la dinámica delictiva detectada: “La policía dio respuesta y secuestró 214 envoltorios de droga. Hay un detenido que tenía un arma. Este es un verdadero lugar de encierro de la persona que va a comercializar las sustancias. Comercializaban cocaína y marihuana”.
Roncaglia subrayó la importancia estratégica de eliminar estos espacios: “El narcotráfico es un sistema. El último eslabón son los puntos de venta, donde las drogas llegan a los consumidores; allí, en ese pasamanos, la droga se transforma en dinero y comienza a retroceder todo lo producido. Es en ese circuito donde tenemos a nuestros chicos y jóvenes consumidos por las sustancias, transformados en esclavos de este comercio ilegal”.
Resultados policiales y despliegue operativo
Por su parte, el jefe de Policía, Claudio González, confirmó a Elonce que se trata del primer caso de estas características en la ciudad durante la actual gestión.
El funcionario detalló el impacto de los procedimientos: “En estos procedimientos que se vinieron haciendo, se contabilizaron más de 256 dosis, seis detenidos, 11 personas identificadas, secuestro de un arma de fuego, secuestro de DVR, cámaras y hasta un vehículo”. Además, relató una situación significativa: “En uno de los últimos procedimientos, uno de los chicos me dijo, ‘Ustedes se van y lo vuelven a abrir’. El fiscal dispuso la clausura y hoy al chico que ese día me lo dijo, dije, ‘Hoy no está más’”.
Sobre el operativo en sí, agregó: “Todo el procedimiento a través de una diligencia del doctor Alfieri lo hace personal de bomberos. Después está la medida de seguridad de los distintos grupos especiales. Está todo grabado, monitoreado desde el aire, inclusive hay un funcionario que está por cámara dentro de la vivienda supervisando todo este tipo de actividades”.
La continuidad de las investigaciones judiciales
El fiscal Santiago Alfieri explicó a Elonce que la causa forma parte de un entramado más amplio: “En este caso, desde este lugar, tenemos cuatro investigaciones abiertas que se van acumulando, para permitir historizar desde cuándo está el control del lugar”.
Asimismo, precisó los criterios para avanzar con demoliciones: “Se articuló con el IAPV, con el Ministerio de Seguridad, con Gobernación, investigando primero de qué tipo de construcción se trataba, más allá de que era a la vista una construcción que no estaba destinada ni se utilizaba para vivienda”.
Finalmente, concluyó: “Dada su exclusiva finalidad para el delito no tenía ningún sentido que se mantuviera en pie. El mismo criterio es el que iremos articulando sobre cualquier construcción prohibida o en lugar irregular que se destine exclusivamente para comercialización de estupefacientes”.