Choque en cadena generó demoras y caos vehicular sobre Autopista Rosario-Santa Fe

Cinco vehículos chocaron en cadena sobre el carril que va a la capital provincial. El tránsito tuvo que ser interrumpido en ese sector porque los vehículos quedaron atravesados sobre la calzada y una persona quedó atrapada en el interior de uno de los autos.
Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos se registró este martes por la mañana sobre el kilómetro 14 la Autopista Rosario - Santa Fe, a la altura de la localidad de San Lorenzo, sobre la mano que fluye hacia la ciudad capitalina.
Debido a la magnitud del impacto, se activó un fuerte operativo de emergencia que incluyó a personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios de la zona y efectivos policiales. Incluso, un helicóptero trasladó a un herido al HECA de Rosario.
Según el reporte policial, los vehículos involucrados fueron un auto, dos camiones y una camioneta. El conductor de un Ford Taunus quedó atrapado entre los hierros retorcidos y los Bomberos Zapadores trabajaban en su rescate. En principio sería la única víctima de gravedad, ya que los otros conductores habría sufrido lesiones leves.
"Se procedió a sacar a un hombre, que fue trasladado en helicóptero. Son heridas leves y salió por sus propios medios. Estaba atrapado y el personal aportó material para sacarlo", relató a Aire de Santa Fe la jefa de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Natalia Irusta.
Tras una ardua labor que consistió básicamente cortar y abrir el techo del auto, la víctima, de unos 47 años años de edad, fue extraída del habitáculo y minutos después trasladada a un hospital Clemente Alvarez de Rosario en helicóptero. Presentaba politraumatismos, pero en ningún momento perdió el conocimiento.
Sobre las circunstancias del accidente
Una versión preliminar de lo ocurrido indicaba que el choque en cadena se habría iniciado cuando el Ford Taunus conducido por Sebastián H., colisionó con un camión Scania 340. A su vez, el Taunus fue embestido desde atrás por una camioneta Toyota Hilux. Ese vehículo utilitario era conducido por Néstor S. de 36 años, (quien sufrió heridas leves), e iba como acompañante Alexis M. 32 años, quien salió ileso.
En tanto, la Toyota Hilux fue embestida por el camión Volvo conducido por Jhonatan Vicente P., quien no sufrió lesiones. Según esa versión el Volvo también fue chocado desde atrás por otro camión, cuyo conductor salió ileso.
Desde la APSV informaron que hay un corte total en la zona y que se realizan desvíos hacia la Ruta Nacional 11, sentido hacia Santa Fe.