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Policiales Departamento Colón

Un auto chocó contra el cantero central de Ruta Nacional 14 tras violento despiste

Fuentes policiales de la comisaría de Ubajay confirmaron que como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este martes, afortunadamente, no se registraron lesionados.

14 de Abril de 2026
Despiste sobre Ruta Nacional 14
Despiste sobre Ruta Nacional 14 Foto: Policía de Entre Ríos

Fuentes policiales de la comisaría de Ubajay confirmaron que como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este martes, afortunadamente, no se registraron lesionados.

El conductor de un automóvil Toyota Corolla perdió el control del rodado y despistó hacia el cantero central de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 204. Como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este martes, afortunadamente, no se registraron lesionados.

 

Fuentes policiales de la comisaría de Ubajay confirmaron que el rodado era conducido por un hombre de 39 años, quien iba acompañado por otros dos, todos de la ciudad de Campana Provincia de Buenos Aires.

 

En la oportunidad, se aclaró que no hubo intervención de terceros en el siniestro vial y hasta el momento se desconocen formas y circunstancias en las que se produjo.

 

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