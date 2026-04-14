 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo policial

Encontraron 100 dosis de cocaína en una casa abandonada de Concordia

El procedimiento se dio en el marco de un operativo preventivo en varios barrios. La droga fue encontrada en una vivienda abandonada que funcionaba como punto de reunión para actividades ilegales.

14 de Abril de 2026
Operativo en Concordia.
Operativo en Concordia.

El procedimiento se dio en el marco de un operativo preventivo en varios barrios. La droga fue encontrada en una vivienda abandonada que funcionaba como punto de reunión para actividades ilegales.

Un operativo policial realizado en distintos sectores de Concordia permitió el hallazgo de una importante cantidad de droga en una vivienda abandonada que era utilizada como punto de reunión para actividades ilegales. El procedimiento se desarrolló durante la noche del lunes en el marco de controles preventivos.

 

El despliegue se extendió entre las 19.30 y las 21.45 en barrios como Las Tablitas, Cabo 1° Sendros, 90 Viviendas, Cañaveral de Rívoli, Isthilart, Pompeya Sur e Independencia, con la participación de personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental.

 

 

Durante el operativo, se identificó a 27 personas en la vía pública y se retuvo una motocicleta por falta de documentación.

 

Hallazgo de droga en una vivienda abandonada

 

El procedimiento más relevante se produjo en inmediaciones de Pompeya Sur, donde efectivos intervinieron en una casa abandonada que era utilizada como refugio y lugar de encuentro.

 

Según se informó, al observar el interior desde una ventana, los uniformados detectaron sobre una mesa elementos compatibles con sustancias prohibidas, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

 

Operativo en Concordia.
Operativo en Concordia.

 

Tras dar aviso al fiscal de turno, se gestionó una orden de allanamiento para el inmueble.

 

Secuestro de cocaína y avance de la causa

 

Una vez concretado el procedimiento, se logró el secuestro de 100 envoltorios de nylon que contenían cocaína.

 

 

En el lugar trabajó personal especializado, que realizó las tareas correspondientes para el levantamiento de pruebas y documentación del hallazgo.

 

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar el origen de la droga y el uso que se le daba a la vivienda dentro de Concordia.

Temas:

Concordia bunker Drogas cocaína
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso