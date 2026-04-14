Encontraron 100 dosis de cocaína en una casa abandonada de Concordia

Un operativo policial realizado en distintos sectores de Concordia permitió el hallazgo de una importante cantidad de droga en una vivienda abandonada que era utilizada como punto de reunión para actividades ilegales. El procedimiento se desarrolló durante la noche del lunes en el marco de controles preventivos.

El despliegue se extendió entre las 19.30 y las 21.45 en barrios como Las Tablitas, Cabo 1° Sendros, 90 Viviendas, Cañaveral de Rívoli, Isthilart, Pompeya Sur e Independencia, con la participación de personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental.

Durante el operativo, se identificó a 27 personas en la vía pública y se retuvo una motocicleta por falta de documentación.

Hallazgo de droga en una vivienda abandonada

El procedimiento más relevante se produjo en inmediaciones de Pompeya Sur, donde efectivos intervinieron en una casa abandonada que era utilizada como refugio y lugar de encuentro.

Según se informó, al observar el interior desde una ventana, los uniformados detectaron sobre una mesa elementos compatibles con sustancias prohibidas, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

Operativo en Concordia.

Tras dar aviso al fiscal de turno, se gestionó una orden de allanamiento para el inmueble.

Secuestro de cocaína y avance de la causa

Una vez concretado el procedimiento, se logró el secuestro de 100 envoltorios de nylon que contenían cocaína.

En el lugar trabajó personal especializado, que realizó las tareas correspondientes para el levantamiento de pruebas y documentación del hallazgo.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar el origen de la droga y el uso que se le daba a la vivienda dentro de Concordia.