Vacunación antigripal: crece la demanda e instan a completar los esquemas

Se inicia la segunda etapa de la vacunación antigripal en Entre Ríos

La segunda etapa de la vacunación antigripal comenzó en Entre Ríos con la incorporación de nuevos grupos prioritarios, entre ellos las personas mayores de 65 años y quienes tienen entre 2 y 65 años con enfermedades de riesgo.

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó a Elonce que esta instancia busca ampliar la cobertura iniciada a comienzos de marzo. “El tema es ampliar la vacunación que ya se inició a principios de marzo. A partir de hoy se van a vacunar las personas de 65 años y más y también aquellas entre 2 y 65 años, pero que tengan alguna enfermedad de riesgo importante”, señaló.

Inició la segunda etapa de vacunación antigripal en Entre Ríos

El funcionario detalló que dentro de ese grupo se incluyen patologías cardíacas, pulmonares, oncológicas y cuadros de inmunodepresión.

Vacunatorios y requisitos

En relación a la disponibilidad, Garcilazo indicó que la provincia cuenta con una amplia red sanitaria para garantizar el acceso. “En los vacunatorios de la provincia se están distribuyendo prácticamente todas las vacunas que tenemos para esta semana, son casi 400 en toda la provincia”, repartidas en más de 180 localidades.

Sobre los requisitos, explicó que las personas mayores de 65 años solo deben presentar el DNI, mientras que quienes integren grupos de riesgo deberán acreditar su condición. “No es necesario que tengan que pedirle a un médico que les dé un certificado, pero sí pueden llevar documentación que tengan respecto a las enfermedades crónicas que padecen”, indicó.

Cabe recordar que la primera etapa incluyó al personal de salud, embarazadas, puérperas y niños de entre 6 y 24 meses, quienes continúan siendo vacunados.

Objetivo sanitario y demanda

Garcilazo remarcó que la campaña apunta principalmente a reducir los cuadros graves. “Lo más importante es que para las personas que están dentro de los grupos de riesgo disminuye de forma importante lo que es la internación y los cuadros graves”, explicó.

En ese sentido, advirtió que en personas mayores la gripe puede derivar en complicaciones severas. “En una persona sana, en general la gripe se va sola, pero en mayores de 65 una gripe se puede complicar después con una neumonía”, sostuvo.

Respecto al avance de la campaña, indicó que ya se recibió entre el 30 y el 40% de las dosis previstas y que se completará el total hacia fines de mayo. Asimismo, destacó un incremento en la demanda. “Este año parece que la gente se está vacunando más”, en relación al año pasado, afirmó.

Finalmente, insistió en la importancia de la inmunización anticipada ante un posible aumento de casos. “Es muy posible que nosotros tengamos un año con mucha influenza, así que es muy importante que si la persona está dentro de los grupos de riesgo se vacune antes de que llegue el invierno”, concluyó. Elonce.com