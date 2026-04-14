El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina y alertó por riesgos globales

El organismo redujo la proyección para Argentina y advirtió que la guerra en Medio Oriente podría generar una crisis energética con impacto en la inflación y la actividad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 al 3,5% y advirtió sobre los riesgos que implica la guerra en Medio Oriente para la economía global. El informe, presentado en Washington, también señaló posibles efectos negativos como mayor inflación, menor expansión y riesgo de recesión.
El economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, sostuvo que “El panorama mundial se ha oscurecido abruptamente tras el estallido de la guerra en Medio Oriente. El cierre del estrecho de Ormuz y los graves daños a instalaciones de producción críticas en una región central para el suministro de hidrocarburos al mundo podrían provocar una crisis energética de una escala sin precedentes”.
En ese contexto, el FMI ajustó a la baja su estimación para la economía argentina en 2026, con una reducción de medio punto respecto de la proyección de enero. Sin embargo, mantuvo una previsión de crecimiento del 4% para 2027.
Inflación, empleo y cuentas externas
El organismo también presentó un escenario con expectativas de mejora en algunos indicadores. Estimó que la inflación promedio se ubicaría en 30,4% este año y descendería a 15,7% en 2027. Además, proyectó una reducción del déficit de cuenta corriente y de la tasa de desempleo.
En relación al mercado laboral, se prevé que la desocupación pase del 7,2% en 2026 al 6,9% en 2027, mientras que el déficit externo mostraría una leve mejora en los próximos años.
A nivel global, el Fondo anticipó un crecimiento del 3,1% para este año, con una leve desaceleración respecto de estimaciones previas, en un contexto de tensiones geopolíticas que afectan los mercados energéticos.
Escenarios de riesgo y advertencias
El informe también contempló escenarios más adversos en caso de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue o se intensifique. En ese caso, la producción mundial podría caer al 2,5% y la inflación escalar al 5,4%.
Asimismo, el organismo planteó un escenario severo con crecimiento global cercano al 2% y una inflación en torno al 6%, lo que implicaría una situación cercana a la recesión.
En este sentido, Gourinchas advirtió que “Claramente, los riesgos a la baja son tremendos”, y agregó que “a pesar de las recientes noticias de un temporal alto el fuego, algunos daños ya están hechos y los riesgos a la baja persisten elevados”.
Recomendaciones del organismo
El FMI señaló que el impacto final dependerá de la duración del conflicto y de la normalización del suministro energético. Además, indicó que el aumento en los precios de la energía podría afectar las cadenas de suministro, elevar la inflación y reducir el poder adquisitivo.
En materia de políticas económicas, el organismo recomendó priorizar la estabilidad de precios en caso de que las expectativas inflacionarias se desanclen, incluso mediante un endurecimiento de las condiciones monetarias.
También advirtió sobre el uso de medidas como controles de precios o subsidios generalizados, al considerar que “con frecuencia están mal diseñadas y son costosas”. En cambio, sugirió aplicar políticas focalizadas para proteger a los sectores más vulnerables.
Finalmente, el FMI indicó que, ante un deterioro significativo del contexto global, las políticas monetarias y fiscales deberían adaptarse para sostener la actividad económica y garantizar la estabilidad financiera.