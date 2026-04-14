Docentes universitarios transitan otra semana de paro en reclamo de financiamiento y aumento salarial

Los docentes universitarios transitan una nueva semana de paro a nivel nacional, que se llevará adelante hasta el 18 de abril, con suspensión de clases en las universidades públicas de todo el país.

La decisión fue tomada en el marco del conflicto abierto con el Gobierno nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la ausencia de una recomposición salarial acorde a la inflación, publicó El Cronista.

Nueva semana de paros en universidades públicas

La nueva medida de fuerza fue convocada por la Conadu Histórica y cuenta con la adhesión de asociaciones docentes de todo el país, lo que implica la suspensión de clases durante toda la semana en las universidades nacionales.

Desde los gremios advirtieron que el reclamo se profundiza tras más de 170 días de incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los docentes, quienes denuncian haber perdido cerca de un tercio de su salario real desde el inicio de la actual gestión.

Además, los sindicatos comenzaron a impulsar la convocatoria a una nueva marcha nacional universitaria, prevista para principios de mayo, con movilizaciones tanto en Plaza de Mayo como en distintas ciudades del interior.

¿Por qué paran los docentes universitarios?

El eje central del reclamo es la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición salarial y garantiza recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.

Según explicó la AGD UBA en un comunicado, para recuperar la pérdida salarial acumulada, los salarios docentes deberían aumentar alrededor de un 50%, tal como lo prevé la normativa vigente. Sin embargo, el Gobierno otorgó de manera unilateral un aumento total del 6,7%, distribuido en tres tramos mensuales, muy por debajo de los índices de inflación.

La asociación también denunció que ese aumento fue tan limitado que ni siquiera impactó en quienes perciben la garantía salarial, y acusó al Ejecutivo de intentar modificar la ley en el Congreso para reemplazar la recomposición reclamada por una suba del 12% escalonada hasta septiembre.

Más semanas de paro docente

Los gremios advirtieron que habrá una nueva semana de paro nacional del 27 de abril al 1° de mayo si el Gobierno mantiene su postura y no cumple con lo establecido por la ley.

Además, las organizaciones sindicales acordaron de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria, con fecha propuesta para el 23 de abril, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general.

El plan de lucha continuará con acciones escalonadas y con una fuerte presencia en las calles, en coordinación con estudiantes y otros sectores del sistema universitario.