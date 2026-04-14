Video: mató a un invitado en su cumpleaños y confesó el crimen en redes

Un hombre mató a un invitado tras una discusión durante su fiesta de cumpleaños en la localidad chaqueña de Resistencia. El acusado aseguró que actuó en defensa propia y luego se entregó.
Un hombre mató a un invitado durante su fiesta de cumpleaños en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, y posteriormente confesó el hecho en un video publicado en sus redes sociales. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y derivó en la detención del acusado, quien sostuvo que actuó en defensa propia.
Según se reconstruyó, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre avenida Chaco al 3200, donde se desarrollaba el festejo. En ese contexto, se produjo una discusión entre la víctima y la madre del anfitrión, lo que desencadenó una serie de hechos que terminaron en el homicidio.
Discusión y desenlace fatal
De acuerdo al relato de Enzo Damián Escalante, la víctima habría tenido un comportamiento inapropiado con su madre, lo que motivó que intentara retirarlo del lugar. Tras salir de la vivienda, ambos mantuvieron un enfrentamiento que derivó en un forcejeo.
En ese momento, el agresor afirmó haber recibido “un puntazo”, lo que -según su versión- lo llevó a tomar un arma y disparar. El ataque provocó la muerte del invitado, identificado como Jonatan “Guasón” Romero, de 30 años.
Confesión en redes y entrega
Tras el hecho, el atacante publicó un video en redes sociales donde reconoció haber efectuado el disparo. En la grabación, pidió disculpas a la familia de la víctima y aseguró que perdió el control de la situación. “Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia”, expresó, al tiempo que indicó que su vida también quedó marcada por lo sucedido.
Escalante afirmó que la víctima regresó para atacarlo con un arma blanca en el brazo izquierdo, lesión que mostró ante la cámara para respaldar su testimonio. “Me dan un arma y yo en defensa propia actúo a disparar. La verdad es que ahí perdí la noción”, admitió el sospechoso.
Horas después, el acusado se presentó ante las autoridades acompañado por su abogada y quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.
Versiones contrapuestas
En paralelo, surgieron testimonios contradictorios sobre lo ocurrido. La pareja de la víctima sostuvo que el hombre fue atacado cuando intentaba retirarse del lugar y que recibió disparos mientras buscaba refugio.
Por su parte, allegados al acusado respaldaron la hipótesis de defensa propia y señalaron que la víctima habría intentado agredirlo con un arma blanca.
La causa continúa en etapa investigativa y se intenta determinar con precisión la mecánica del hecho, mientras se busca el arma utilizada en el crimen.