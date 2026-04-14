Boca recibe a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Libertadores

Boca afrontará este martes un compromiso clave por la Copa Libertadores cuando reciba a Barcelona de Ecuador en la Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D. El conjunto argentino intentará reafirmar su buen inicio en el certamen y posicionarse en lo más alto de la zona.

El partido se disputará desde las 21.30 en Buenos Aires, en un escenario donde el equipo buscará hacerse fuerte ante su gente. El encuentro será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán y contará con transmisión televisiva.

En este contexto, Boca llega con la intención de sostener su rendimiento internacional y sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en el desarrollo del grupo.

Cómo llega el equipo y el contexto del partido

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda tuvo un debut positivo en el certamen continental, con una victoria por 2 a 1 frente a Universidad Católica en Chile, resultado que le permitió comenzar con confianza.

En el plano local, el equipo viene de empatar 1 a 1 ante Independiente, en un encuentro en el que presentó una formación alternativa pensando en la seguidilla de compromisos.

Para este partido, el cuerpo técnico pondría en cancha a sus principales jugadores, con el objetivo de consolidar el rendimiento y llegar en buena forma al Superclásico del próximo domingo.

El encuentro será en la Bombonera.

Posibles formaciones y lo que se juega Barcelona

Entre las dudas del equipo aparece la situación de Miguel Merentiel, quien arrastra una molestia física y podría ser reemplazado por Milton Giménez en el ataque.

El resto del equipo se perfila con una base consolidada, con nombres importantes en la mitad de la cancha y en la defensa, buscando equilibrio para afrontar el compromiso.

Por su parte, Barcelona de Ecuador llega con la necesidad de recuperarse tras haber caído en su debut ante Cruzeiro, por lo que intentará sumar en un escenario exigente.

Formaciones e información

Boca: Agustín Marchesín ; Marcelo Weigandt , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Santiago Ascacíbar , Milton Delgado , Leandro Paredes , Tomás Aranda ; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro .

; Marcelo , Lautaro , Ayrton , Lautaro ; Santiago , Milton , Leandro , Tomás ; y Adam . Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.