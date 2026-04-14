Estudiantes de Río Cuarto apartó a jugadores del plantel por “falta de compromiso”

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento delicado y tomó una decisión fuerte en medio de su crisis deportiva: apartó a diez jugadores del plantel profesional por tiempo indeterminado, al considerar que no cumplían con los estándares de compromiso exigidos por la institución.

La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial y responde a “situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos”. La resolución fue consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica.

En ese contexto, el presente de Estudiantes de Río Cuarto se complejiza aún más a pocas fechas del cierre del torneo.

Wanchope Ábila, el nombre más destacado

Entre los futbolistas apartados se destaca el delantero Ramón “Wanchope” Ábila, el nombre de mayor trayectoria dentro del grupo y uno de los refuerzos que había llegado para aportar jerarquía al plantel.

Junto a él, también fueron separados Tobías Ostchega y Tobías Leiva, este último surgido de River y que se encontraba a préstamo en el club cordobés.

Ramón “Wanchope” Ábila el principal apuntado.

La lista se completa con Renzo Bacchia, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Nicolás Morro, Mauro Molina, Jeremías Ramponi y Agustín Morales.

De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto redujo considerablemente su plantel profesional en un momento clave de la temporada.

El contexto deportivo que derivó en la decisión

La determinación llegó después de una serie de resultados adversos que dejaron al equipo en el fondo de la tabla. En 13 presentaciones, el conjunto cordobés ganó un solo partido, empató dos y perdió los diez restantes.

Este rendimiento también provocó cambios en el cuerpo técnico, con la salida del entrenador anterior y la asunción interina de Gerardo Acuña.

En ese marco, desde Estudiantes de Río Cuarto optaron por una medida drástica con el objetivo de reordenar el grupo de cara al cierre del campeonato.

Con un plantel reducido, el equipo afrontará las últimas tres fechas del torneo sin chances de clasificación, pero con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición.