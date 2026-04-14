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“Piensen en la Selección”: el mensaje de Scaloni a los jugadores antes del Mundial

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del plantel y busca evitar riesgos en la recta final. En ese contexto, el entrenador dejó un mensaje claro para priorizar el estado físico antes de la Copa del Mundo.

14 de Abril de 2026
Lionel Scaloni.
Lionel Scaloni.

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del plantel y busca evitar riesgos en la recta final. En ese contexto, el entrenador dejó un mensaje claro para priorizar el estado físico antes de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina atraviesa una etapa clave en la previa del Mundial 2026, con el seguimiento constante de cada futbolista y especial atención en su estado físico. En ese marco, se conoció el pedido que realizó el entrenador Lionel Scaloni al plantel para evitar complicaciones en esta etapa decisiva.

 

La situación tomó relevancia en las últimas horas a partir de la lesión de Cristian Romero, que encendió una señal de alerta dentro del cuerpo técnico. A partir de ese episodio, se reforzó la idea de cuidar a los jugadores en medio de la exigente competencia en sus respectivos clubes.

 

 

Desde la Selección Argentina, el objetivo es claro: llegar a la Copa del Mundo con la mayor cantidad de futbolistas disponibles y en condiciones óptimas.

 

El mensaje del cuerpo técnico

 

El exjugador paranaense, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, explicó cómo es el seguimiento que realizan sobre los jugadores en la previa del Mundial. Según detalló, existe un monitoreo permanente para evaluar el rendimiento y la condición física de cada integrante del plantel.

Ayala con Scaloni.
Ayala con Scaloni.

 

 

En ese contexto, reveló el mensaje que Scaloni les transmitió a los futbolistas: “En algún momento piensen en la Selección, cuando crean que tienen algo, piensen un poquito”.

 

El planteo apunta a que los jugadores puedan tomar precauciones ante molestias físicas y evitar agravar posibles lesiones en una etapa determinante.

 

Seguimiento constante y preocupación por las lesiones

 

El cuerpo técnico de la Selección Argentina mantiene contacto frecuente con los futbolistas a través de distintas herramientas, con el objetivo de conocer su evolución y anticiparse a posibles inconvenientes.

 

Incluso, según se indicó, los integrantes del staff se reparten el seguimiento de los jugadores para tener un control más cercano de cada caso.

 

 

La lesión de Romero, si bien no sería de gravedad, volvió a poner en evidencia la preocupación existente en la previa del Mundial.

 

A medida que se acerca la competencia, la planificación del cuerpo técnico se centra en minimizar riesgos y garantizar la presencia de los principales referentes.

Temas:

Lionel Scaloni Selección Argentina Mundial 2026
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