Video: la insólita expulsión del entrerriano Lisandro Martínez en la Premier League

La insólita expulsión del entrerriano Lisandro Martínez en la Premier League opacó su regreso al Manchester United tras 52 días de inactividad.
La insólita expulsión del entrerriano Lisandro Martínez en la Premier League marcó su regreso al Manchester United luego de 52 días fuera de las canchas. El defensor argentino volvió a sumar minutos tras una lesión, pero su reaparición quedó envuelta en la polémica por una tarjeta roja directa tras una acción tan leve como inesperada.
Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3Acl5Ptuzo— SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026
El zaguero ingresó en la derrota 2-1 frente a Leeds United, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas para el cuerpo técnico y los hinchas. Si bien su regreso era una noticia alentadora, especialmente en un contexto de preocupación por lesiones en la defensa argentina, el desenlace terminó opacando el aspecto positivo.
El episodio ocurrió a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Paul Tierney decidió revisar una jugada a instancias del VAR. Tras observar la repetición, sancionó la expulsión directa de Martínez por un leve tirón de cabello a un rival, una decisión que generó sorpresa tanto dentro como fuera del campo.
Un regreso esperado que terminó en polémica
El defensor no jugaba desde hacía casi dos meses debido a un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión que lo obligó a perderse compromisos clave tanto con su club como con la selección argentina. Su vuelta, por lo tanto, era seguida de cerca, especialmente pensando en su posible rol en el próximo Mundial.
En el partido, Martínez mostró algunos destellos de su nivel habitual. Se destacó con intervenciones defensivas importantes, incluyendo un despeje sobre la línea que evitó un gol y un bloqueo clave en el área. Sin embargo, también tuvo participación en una jugada que derivó en el segundo tanto del rival, tras una salida imprecisa.
El encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que llegó la acción que cambiaría el rumbo de su regreso. En la disputa por una pelota aérea, el entrerriano tomó levemente del cabello a un delantero rival, una infracción poco habitual que derivó en una sanción severa.