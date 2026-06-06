Niñeras y cuidadoras: cuánto se paga por hora en junio 2026

Las niñeras y cuidadoras se convirtieron en uno de los servicios más demandados por las familias argentinas. Aunque existen salarios mínimos establecidos por ley, los valores de mercado suelen duplicar las escalas oficiales debido a la experiencia, la capacitación y la creciente demanda.
Las niñeras y cuidadoras ocupan un rol cada vez más importante dentro de los hogares argentinos. Ya sea para el cuidado de niños pequeños o de adultos mayores, contratar personal de confianza se transformó en una necesidad para miles de familias que buscan asistencia profesional para acompañar las actividades diarias de sus seres queridos.
Sin embargo, el costo de estos servicios se encuentra muy por encima de las escalas salariales oficiales establecidas para el personal de casas particulares. Mientras los valores fijados por la normativa vigente funcionan como un piso legal, la realidad del mercado muestra que la mayoría de las contrataciones se realizan por montos considerablemente más elevados.
Según la escala correspondiente a junio de 2026, los trabajadores encuadrados en la categoría “Asistencia y cuidado de personas” deben percibir un mínimo de $3.862 por hora con retiro y $4.295 por hora sin retiro. No obstante, conseguir personal con experiencia y referencias comprobables suele requerir presupuestos bastante mayores.
Cuánto cobran actualmente las niñeras
En el caso del cuidado infantil, los valores que efectivamente se pagan en el mercado privado oscilan entre $6.000 y $10.000 por hora, dependiendo de la experiencia de la trabajadora, la zona geográfica y las responsabilidades asignadas.
Las niñeras especializadas en el cuidado de bebés, con formación en estimulación temprana o conocimientos de primeros auxilios, suelen ubicarse en el segmento más alto de la escala salarial. Además, los servicios nocturnos o durante fines de semana suelen tener recargos adicionales que elevan el costo final para las familias.
Diversos relevamientos del sector muestran que las tarifas más habituales para una niñera con experiencia rondan entre $7.000 y $8.000 por hora. La diferencia respecto de los salarios mínimos responde principalmente a la escasez de perfiles calificados frente a una demanda que continúa creciendo año tras año.
La creciente demanda de cuidadoras de adultos mayores
El envejecimiento de la población argentina también impulsó la necesidad de contar con cuidadoras domiciliarias. Muchas familias optan por este servicio como alternativa a las residencias geriátricas, especialmente cuando buscan una atención personalizada y permanente, publicó Iprofesional.
Aunque la actividad se encuentra comprendida dentro de la misma categoría laboral que las niñeras, los valores suelen ser superiores cuando el trabajo implica tareas específicas como administración de medicación, asistencia en la higiene personal, acompañamiento a consultas médicas o guardias nocturnas.
Actualmente, los servicios de acompañamiento general para adultos mayores suelen cotizar entre $5.000 y $7.000 por hora. Sin embargo, cuando se requiere atención especializada o disponibilidad durante la noche, los honorarios pueden superar los $10.000 por hora, especialmente en grandes centros urbanos.