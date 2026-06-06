Patronato visitará a Agropecuario con un árbitro de antecedentes adversos

Patronato afrontará este domingo un nuevo desafío en la Primera Nacional cuando visite a Agropecuario de Carlos Casares por la 17ª fecha de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 16 y contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela, un juez con antecedentes poco favorables para el conjunto entrerriano.

El árbitro cordobés, oriundo de Río Tercero, volverá a dirigir al Rojinegro por octava vez. En los siete antecedentes previos, Patronato no logró construir una estadística positiva, motivo por el cual la designación no pasó inadvertida entre los hinchas.

Monsón Brizuela estará acompañado por Mariano Viale y Martín Saccone como jueces asistentes, mientras que Ulises Jerónimo se desempeñará como cuarto árbitro.

Un partido clave para seguir en carrera

El equipo dirigido por Marcelo Candia intentará sumar de a tres en condición de visitante para mantenerse en la pelea dentro de una zona que presenta una gran paridad.

Patronato llega tras igualar frente a Tristán Suárez, uno de los equipos protagonistas del campeonato. Aunque el resultado dejó sensaciones encontradas, el cuerpo técnico valoró especialmente la producción mostrada durante el segundo tiempo.

En la previa del viaje a Buenos Aires, Candia reconoció a Elonce que la derrota sufrida semanas atrás ante Güemes de Santiago del Estero todavía genera molestias en el plantel, aunque remarcó que el rendimiento mostrado en el último compromiso dejó señales alentadoras.

La mirada de Marcelo Candia

El entrenador sostuvo que el equipo llega con expectativas de conseguir una victoria en Carlos Casares. “Veníamos del partido con Güemes, nos dolió esa derrota. Podríamos haber ganado el domingo pasado a Tristán Suárez, un equipo que está peleando arriba. El segundo tiempo lo hicimos muy bien y obviamente ahora vamos a intentar buscar los tres puntos en Agropecuario”, expresó.

Marcelo Candia, DT de Patronato (foto Elonce)

Respecto al trabajo realizado durante la semana, explicó a Elonce que la preparación mantuvo la misma línea de las jornadas anteriores, aunque con tareas específicas orientadas a las características del próximo rival. “Trabajamos más específico pensando en eso”, señaló el entrenador.

El respaldo de los hinchas

Candia también se refirió al apoyo recibido desde que asumió la conducción del primer equipo, una decisión que había sido ampliamente respaldada por gran parte de los simpatizantes de Patronato. “El cariño que recibo desde hace muchos años, gracias a Dios, es porque saben que soy de la casa”, afirmó a Elonce.

El entrenador agregó que ese respaldo representa una responsabilidad adicional. “Tengo que devolver todo ese cariño que recibí y que sigo recibiendo. Lo vivo con alegría, con responsabilidad, pero con mucha alegría”, manifestó.

Patronato buscará ahora trasladar ese respaldo al campo de juego y sumar una victoria que le permita seguir escalando posiciones en una categoría que mantiene una lucha muy ajustada por los puestos de clasificación.