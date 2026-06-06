Invitan a un mate bingo en Paraná para recaudar fondos para elementos ortopédicos

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Civil La Fraternidad realizará este domingo un mate bingo solidario. Lo recaudado será destinado a la compra y renovación de sillas de ruedas, camas ortopédicas y otros elementos para préstamo comunitario.
La Asociación Civil La Fraternidad realizará este domingo un mate bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer el banco de elementos ortopédicos que presta servicios a vecinos de Paraná y la región.
La actividad se desarrollará desde las 15.30 en la sede de la institución, ubicada en calle Concordia 270, y contará con premios en efectivo, regalos y un changuito con productos de supermercado como premio principal.
Desde la entidad destacaron a Elonce que la participación de la comunidad resulta fundamental para sostener y ampliar los servicios que brindan desde hace más de seis décadas.
Un servicio esencial para la comunidad
El referente de la institución, Lucas Agosti Volcoff, explicó que La Fraternidad cuenta con 63 años de trayectoria y desarrolla una importante tarea social mediante el préstamo de elementos ortopédicos.
Entre los recursos disponibles se encuentran sillas de ruedas, andadores, camas ortopédicas y otros dispositivos destinados a personas que atraviesan problemas de salud o procesos de recuperación.
Según indicó, la demanda es permanente y por ello resulta necesario renovar el equipamiento y adquirir nuevos elementos para continuar brindando respuestas a quienes los necesitan.
Cómo acceder a los préstamos
Las personas que requieren alguno de los elementos pueden acercarse a la sede de la institución para conocer los requisitos.
Desde La Fraternidad precisaron a Elonce que se solicita un pedido médico que justifique la necesidad del elemento y la firma de dos personas responsables.
A cambio, se cobra un aporte mensual mínimo destinado al mantenimiento del servicio y a la renovación del equipamiento disponible.
Objetivos y proyectos
Entre los principales desafíos de la entidad se encuentra la incorporación de nuevas camas ortopédicas y la ampliación del stock de sillas de ruedas.
Además, invitaron a quienes deseen colaborar a asociarse a la institución mediante una cuota mensual accesible, cuyos fondos se destinan íntegramente al sostenimiento de las actividades solidarias.
Los organizadores destacaron que el salón cuenta con capacidad para más de 100 personas y confirmaron que el encuentro se realizará incluso en caso de lluvia.
De esta manera, la Asociación Civil La Fraternidad busca combinar una jornada recreativa con la posibilidad de seguir fortaleciendo una labor social que beneficia a numerosas familias de la ciudad.