El primer Encuentro Entrerriano de Danza comenzó este fin de semana en Paraná con una amplia agenda de actividades gratuitas que reúne a bailarines, coreógrafos y elencos de diferentes localidades de la provincia. La propuesta se desarrolla en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina y busca promover el intercambio, la formación y la visibilización de los artistas entrerrianos.

La apertura fue promocionada mediante un flashmob realizado en Plaza 1º de Mayo, donde la música y el movimiento convocaron a vecinos y turistas en el marco de las actividades impulsadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, destacó a Elonce que se trata de la primera edición de un encuentro que pretende consolidarse como un espacio de referencia para la danza entrerriana.

Un encuentro para visibilizar el talento provincial

“Es la primera vez que se hace un Encuentro Entrerriano de Danza con la idea de visibilizar el talento de los artistas entrerrianos y también generar instancias de intercambio, capacitación y convivencia entre los distintos elencos”, señaló Stoppello.

La iniciativa convoca a grupos y artistas seleccionados previamente por un jurado especializado y contempla propuestas de distintos géneros y estilos de danza.

Comenzó el primer Encuentro Entrerriano de Danza con actividades gratuitas en Paraná

Durante las jornadas, los participantes comparten talleres de formación, seminarios y espectáculos, además de espacios destinados al intercambio de experiencias y la construcción de redes culturales.

Actividades para toda la familia

La coordinadora del encuentro, Verónica Mondesert, remarcó que todas las actividades son libres y gratuitas y están pensadas tanto para quienes forman parte del ámbito de la danza como para el público en general.

Las actividades comienzan cada día a las 14:30 y se extienden hasta las 21. Además de las presentaciones artísticas, el evento cuenta con espacios gastronómicos y propuestas recreativas para toda la familia.

Uno de los momentos destacados es “Baila la Gurisada”, una propuesta que reúne a alrededor de 180 niños y adolescentes de Paraná sobre el escenario.

Diversidad de estilos y formación artística

La programación incluye expresiones de folklore, danza clásica, contemporánea, urbana y ritmos latinos, entre otras disciplinas.

A partir de las 17 se presentan las obras seleccionadas por el jurado, mientras que los cierres están acompañados por intervenciones artísticas y propuestas musicales que invitan al público a participar activamente.

“Queremos mostrar que la danza implica profesionalización y trabajo, pero también disfrute, encuentro y expresión”, explicó Mondesert.

Desde la organización destacaron que el objetivo central es fortalecer el desarrollo cultural de la provincia, generar nuevos espacios de circulación artística y promover el acceso gratuito a las distintas manifestaciones de la danza.

Las actividades continuarán durante todo el fin de semana en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná.

La programación