Paraná recibe este fin de semana al Encuentro Entrerriano de Danza

REDACCIÓN ELONCE
El evento reunirá este fin de semana a bailarines, coreógrafos y grupos de distintas localidades de Entre Ríos. Habrá talleres, funciones, espectáculos, reconocimientos y actividades gratuitas para toda la familia.
El Encuentro Entrerriano de Danza tendrá su primera edición este fin de semana en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al municipio de Paraná, reunirá a artistas de distintos puntos de la provincia con una agenda que incluirá funciones, talleres, exhibiciones y actividades abiertas al público.
La directora de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, destacó a Elonce que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo de la danza en la provincia y generar espacios de encuentro entre bailarines, coreógrafos y la comunidad.
“Estamos muy felices de poder celebrar este primer Encuentro Entrerriano de Danza, que reunirá a muchísimos artistas y contará con talleres, exhibiciones y obras seleccionadas por un jurado de reconocida trayectoria”, señaló.
Las propuestas escénicas provienen de localidades como Paraná, Sauce de Luna, Gualeguay, Gualeguaychú, Villa Elisa y Nogoyá, entre otras ciudades entrerrianas.
Más de 40 propuestas y una selección federal
La coordinadora del encuentro, Verónica de Mondesert, explicó que la convocatoria estuvo dirigida a solistas, dúos, tríos, cuartetos y grupos de hasta diez integrantes.
“Recibimos más de 40 propuestas que fueron evaluadas por un jurado integrado por Jimena Russian, Ana Dareli y Ezequiel Pose. Uno de los criterios fundamentales fue garantizar una representación federal de la provincia”, indicó.
Las obras seleccionadas recibieron un reconocimiento económico y conformarán la programación oficial del encuentro.
Además, los integrantes del jurado brindarán seminarios y capacitaciones durante las dos jornadas, generando espacios de formación destinados a bailarines y estudiantes.
Actividades para todas las edades
La programación comenzará el sábado a las 10 con un seminario a cargo de Ezequiel Pose. Desde las 14.30 se desarrollará el espacio denominado “Baila la Gurisada”, con la participación de más de 170 niños y adolescentes de escuelas y espacios de formación artística.
Entre los grupos convocados se encuentran la Escuela Municipal de Danza, estudiantes de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, Bastión Espacio Danza, Estudio Expresarte, MS Dan y otros espacios culturales de la provincia.
Las funciones oficiales comenzarán a las 17 y se extenderán hasta las 20.30. Como cierre de la jornada, habrá una propuesta recreativa con música y baile destinada a todo el público.
El domingo las actividades continuarán desde las 10.30 con talleres de formación y, desde las 14.30, se desarrollará el Paseo de Danzas, un espacio especialmente pensado para la participación de adultos mayores.
La programación incluirá presentaciones de tango, flamenco, folclore, bachata y ritmos latinos, entre otros estilos.
Reconocimiento al arte de la danza
Desde la Secretaría de Cultura destacaron que este encuentro forma parte de una política de fortalecimiento de las distintas disciplinas artísticas de Entre Ríos.
“Así como realizamos el Encuentro Entrerriano de Muralismo y próximamente tendremos encuentros de música y artes visuales, entendemos que la danza también merece un espacio propio de visibilización y reconocimiento”, señaló Prado.
Durante el evento también se realizarán homenajes a referentes provinciales de la actividad.
La organización confirmó que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita y que la programación se desarrollará íntegramente en La Vieja Usina, incluso en caso de lluvia.