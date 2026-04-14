China respondió a EE.UU. por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos"

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, rechazó este lunes la medida impulsada por Donald Trump de no dejar pasar ningún barco por el estrecho de Ormuz y dejó en claro la posición de Beijing: “El Estrecho de Ormuz está abierto para nosotros”. La advertencia llegó luego del fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU.

“Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Esperamos que otros no interfieran en nuestros asuntos”, sostuvo el funcionario chino, en una señal directa hacia la Casa Blanca tras el comienzo del bloqueo estadounidense.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun advirtió que la estabilidad del estrecho es esencial para el comercio global y sostuvo: "Mantener su seguridad, estabilidad y paso sin obstáculos sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional". Además, apuntó que el origen de la crisis está en el conflicto con Irán y reclamó un alto el fuego inmediato.

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, cuestionó la decisión de EE.UU. tras la caída de las negociaciones con Irán.

Cómo es el bloqueo de EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz

Según detallaron fuentes militares, el bloqueo restringe el tránsito marítimo hacia y desde los puertos iraníes, aunque mantiene la libre navegación para embarcaciones con destino a otros países. La medida es un castigo de Trump por el fracaso de las acciones entre Washington y Teherán para sostener el alto el fuego.

No obstante, la respuesta iraní no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control y advirtió que cualquier presencia militar extranjera será considerada una violación del cese de hostilidades, con la promesa de una reacción “contundente”.

Buques de guerra cruzan el estrecho de Ormuz hacia el golfo Pérsico en 2023. (AP)

China calificó de peligroso e irresponsable el bloqueo de EEUU a puertos iraníes

China consideró este martes que el bloqueo impuesto por EEUU a los puertos iraníes es "peligroso e irresponsable", luego de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir o acercarse a la zona. La gestión de Donald Trump anunció la destrucción de más de 150 buques y el Ministerio de Exteriores chino sostuvo al respecto que estas acciones pueden "exacerbar tensiones".

En las últimas horas, Trump aseguró que destruyó 158 buques iraníes y afirmó que “la Armada iraní yace en el fondo del mar”, al tiempo que advirtió que cualquier embarcación que desafíe el bloqueo naval será eliminada de manera inmediata, publicó Ámbito. Además, lanzó una advertencia explícita a Irán sobre cualquier intento de desafiar la medida: “Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”, escribió.