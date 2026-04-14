“Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”, afirmó el Papa León XIV

Desde Argelia, primera etapa de su peregrinación por cuatro países africanos, el Papa León XIV afirmó que “Dios no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”, en medio de la polémica que se generó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la segunda jornada de su visita a Argelia, el Papa habló en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del nordeste del país, donde se encuentran las ruinas de la antigua Hipona.

“Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡Entonces hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”, expresó.

Asimismo, señaló que “el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día”.

León tenía previsto visitar las ruinas de Hipona y celebrar una misa en la basílica de San Agustín.

Un Papa "débil"

Este lunes, se difundieron declaraciones del presidente Trump, quien criticó al pontífice afirmando que era “débil” y “terrible en política exterior”. Desde el avión que lo llevaba a Argelia, el Papa le respondió que no tenía miedo de la administración Trump y que seguiría levantando su voz contra la guerra.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del Evangelio”, afirmó el pontífice. “Creo que es muy importante volver al sendero de la paz, sea a través de las Naciones Unidas o de otras maneras, y trabajar por la paz”, concluyó.

León XIV inició este lunes una visita de diez días a cuatro países africanos que comenzó en Argelia y proseguirá en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en la que recorrerá 18 mil kilómetros hasta el 23 de este mes.