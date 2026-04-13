El papa León XIV le respondió a Donald Trump: “No tengo miedo, seguiré hablando contra la guerra”

El papa León XIV volvió a referirse a la situación internacional y respondió a los cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo cruce que sumó tensión en el escenario global. El líder de la Iglesia católica sostuvo que mantendrá su postura frente a los conflictos armados.

Las declaraciones se dieron este lunes durante su viaje hacia África, luego de las críticas difundidas por el mandatario en redes sociales, según informó la Agencia NA. En ese marco, el dirigente estadounidense había cuestionado su posición en temas internacionales.

Ante esa situación, el Pontífice fue claro al hablar con periodistas que lo acompañaban: “No tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”.

Respuesta tras las críticas

El intercambio se produjo luego de que el presidente norteamericano lo instara a enfocarse en su rol religioso. Frente a ese planteo, evitó profundizar la confrontación directa, aunque dejó en claro su posición.

Donald Trump-

“No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, expresó, al diferenciar el rol de la Iglesia respecto al de los gobiernos.

Además, reforzó su mensaje al remarcar: “No tengo miedo de la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”.

Un mensaje centrado en el conflicto global

El papa León XIV insistió en la necesidad de visibilizar las consecuencias de los enfrentamientos armados. “Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, afirmó.

En esa línea, subrayó la importancia del diálogo entre países como herramienta para resolver tensiones, en un contexto marcado por múltiples conflictos.

De esta manera, el papa León XIV reafirmó su postura en el plano internacional y sostuvo su mensaje en favor de la paz, pese a las críticas recibidas.