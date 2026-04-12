El papa León XIV reafirmó su pedido ante las guerras: “Cesen el fuego y busquen una solución pacífica”

El papa León XIV ha pronunciado este domingo un mensaje centrado en la situación internacional marcada por conflictos armados, en el que volvió a reclamar el fin de la violencia y la protección de la población civil.

Durante su alocución, el papa León XIV sostuvo que el principio de humanidad implica una obligación moral de resguardar a las víctimas inocentes frente a los efectos de la guerra. En ese contexto, remarcó la necesidad de que las potencias no ignoren el impacto humanitario que atraviesan distintas regiones del mundo.

El mensaje se produjo en la previa de su viaje apostólico a África, previsto para comenzar este lunes, en una gira que incluirá visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Foco en Sudán y llamado al diálogo

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la situación en Sudán, al cumplirse el tercer aniversario del inicio de las hostilidades. El Pontífice se refirió al sufrimiento de la población civil y pidió a las partes involucradas que detengan la violencia.

En ese sentido, instó a que se silencien las armas y se avance hacia un diálogo sin condiciones previas, con el objetivo de poner fin al conflicto. El planteo incluyó una referencia directa a la necesidad de alcanzar una solución que permita reducir el impacto sobre la población.

El papa pidió páz.

Además, el líder de la Iglesia Católica reiteró la importancia de sostener la asistencia humanitaria en las zonas afectadas por la guerra.

Preocupación por Ucrania y Líbano

El mensaje del papa León XIV también incluyó referencias a otros escenarios de conflicto. En relación a Ucrania, pidió a la comunidad internacional que mantenga su apoyo y expresó su deseo de que se logre aliviar el sufrimiento de la población.

Asimismo, se refirió a la situación en el Líbano, donde describió un contexto atravesado por el dolor y la incertidumbre. En ese marco, volvió a reclamar: "Cesen el fuego y busquen una solución pacífica".

Finalmente, el Pontífice solicitó a los fieles acompañarlo con la oración durante su próxima gira por África, en la que prevé abordar temas vinculados a la paz, la cooperación internacional y la asistencia a regiones afectadas por crisis humanitarias.