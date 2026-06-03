Frigerio anunció la llegada de financiamiento internacional para reconstruir las rutas entrerrianas

El gobernador presentó el estado de las obras viales, confirmó financiamiento internacional por más de 320 millones de dólares y anunció una compra histórica de maquinaria para Vialidad.
La inversión en rutas provinciales fue uno de los ejes centrales del anuncio realizado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien presentó junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y al director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, el estado de situación y las proyecciones de las obras viales en Entre Ríos.
Durante la presentación, el mandatario sostuvo que al asumir encontró una red vial provincial en condiciones críticas y una Dirección Provincial de Vialidad afectada por problemas operativos y financieros. “Encontramos las rutas en un estado deplorable y abandonadas, al igual que a nuestra Dirección Provincial de Vialidad”, afirmó.
Frigerio aseguró que uno de los principales objetivos de la gestión fue recuperar la capacidad operativa del organismo y avanzar en un plan integral de intervención de la infraestructura vial.
Financiamiento internacional para reconstruir rutas
El gobernador anunció que la Provincia obtuvo financiamiento de organismos multilaterales por más de 320 millones de dólares, recursos que serán destinados a obras de reconstrucción y mejora de rutas estratégicas, pudo saber Elonce. “Desde el primer momento me senté con el gobierno nacional, porque se requiere aval soberano para este tipo de financiamiento, y lo conseguimos. Somos la primera provincia que lo que lo hace”, reveló.
Según precisó, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un financiamiento de 280 millones de dólares para Entre Ríos, al que se suman casi 30 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica y otros 15 millones provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
“Son más de 320 millones de dólares de financiamiento a larguísimo plazo y con tasas muy bajas para poder hacer rutas de nuevo, desde cero, en aquellos casos donde no alcanza con rehabilitarlas o bachearlas”, destacó.
Entre los proyectos incluidos figuran intervenciones sobre Ruta Provincial 1, entre la ruta nacional 12 y Feliciano; Ruta provincial 2, entre la 14 y Feliciano; Ruta Provincial 6, entre la 18 y la 39; Ruta provincial 20, entre la ruta 39 y la 130; Ruta 08 (ex ruta 46) en Paranacito; y el tramo Maciá-Guardamonte con obra básica de ripio y obras de arte; además de la obras de circunvalación a Nogoyá; el puente sobre el arroyo El Desmochado y accesos en el tramo Ruta provincial 15 a Tala; y el puente sobre arroyo Sauce en Gualeguaychú.
Más de 1.000 kilómetros intervenidos
Frigerio indicó que ya se ejecutaron trabajos en rutas como la 11, 20, 26, 45, 51 y en el acceso a Tres Bocas, mientras que se iniciaron tareas sobre la ruta provincial 4 y próximamente avanzarán nuevas obras en las rutas 22, 23 y 38, además del ingreso a Puerto Yeruá.
“Estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes”, aseguró.
El mandatario también destacó los trabajos realizados en corredores productivos, como la rehabilitación de la ruta provincial 32 entre Crespo y Viale, la ruta 10 en la zona de María Grande y la ruta 03 en el acceso a Piedras Blancas y Hernandarias.
Caminos rurales y maquinaria para Vialidad
Otro de los anuncios estuvo relacionado con el plan de mejora de caminos de la producción. Frigerio recordó que Entre Ríos cuenta con aproximadamente 25.000 kilómetros de caminos rurales y remarcó que el objetivo es intervenir la totalidad de esa red vial. “El 100 por ciento del impuesto inmobiliario rural hoy se destina a los caminos de la producción”, afirmó.
En paralelo, confirmó una inversión histórica para fortalecer el parque automotor de Vialidad Provincial mediante la adquisición de alrededor de 70 máquinas. “Cuando llegamos prácticamente no había una sola máquina funcionando. Recuperamos 50 con muchísimo esfuerzo y ahora avanzamos con la compra más importante de las últimas décadas”, señaló.
Transparencia y mayor competencia
El gobernador destacó además una serie de reformas administrativas orientadas a mejorar la transparencia en la obra pública. Entre ellas mencionó la eliminación del cobro de Ingresos Brutos y Sellos para las obras públicas provinciales, la implementación de un pliego único de condiciones generales y la creación de un nuevo registro de contratistas y proveedores.
Asimismo, sostuvo que las nuevas condiciones permitieron incrementar significativamente la participación de empresas en las licitaciones. “Pasamos de tener dos o tres oferentes a más de diez en la mayoría de los procesos, lo que permitió reducir costos y hacer más obras con menos recursos”, afirmó.
Finalmente, Frigerio consideró que la recuperación de la infraestructura vial constituye una de las principales demandas de los entrerrianos y sostuvo que la gestión busca revertir décadas de deterioro. “Definimos una estrategia para intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales y esa historia empezó a cambiar”, concluyó.