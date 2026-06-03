El conmovedor testimonio de la madre de Brenda Alvarenga, tras la condena a perpetua del femicida

REDACCIÓN ELONCE
La Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga. "No fue acompañada, hizo varias denuncias y no fue acompañada", dijo su madre.
La Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga.
"Hoy quedó firme", expresó a Elonce la madre de Brenda, al referirse a la sentencia. Visiblemente conmovida, agradeció el trabajo realizado durante el proceso judicial: "Lo primero que quiero es agradecer al jurado que estuvo muy bien, porque lo encontró culpable. También agradecer a la fiscal y a nuestra abogada, nuestra querellante".
Si bien reconoció que la resolución representa un acto de justicia, aseguró que ninguna condena puede reparar el daño sufrido. "Estoy un poco agradecida porque se hizo justicia, pero lo que más me duele es que quedaron esas tres criaturas sin mamá", señaló en referencia a las hijas de Brenda.
Asimismo, describió las secuelas emocionales que atraviesa la familia desde el crimen. "Yo estoy en un estado depresivo, muy mal. Tengo certificado de los médicos. Hay días que no quisiera seguir adelante. La extraño mucho", confesó.
Además, cuestionó el accionar estatal y judicial previo al femicidio. Según sostuvo, Brenda había realizado denuncias y solicitado ayuda, pero no recibió la protección necesaria. "Acá el Estado es responsable de lo que le pasó a Brenda. No fue acompañada. Tuvo varias denuncias y no fue acompañada", dijo.
En ese sentido, remarcó que la víctima no contó con herramientas de resguardo ante la violencia que padecía. "A mi hija no le dieron ni un botón antipánico, no le dieron nada para resguardarla", lamentó.
Consultada sobre la importancia de la condena, consideró que este tipo de delitos deben recibir las máximas penas. "Él no tendría que salir más, como ningún femicida. Ninguno que haga estos delitos tendría que salir nunca más", expresó.
La mujer también recordó a su hija como una persona solidaria y comprometida con su familia. "Era solidaria, era mi compañera confidencial, era todo. Ella te daba lo que no tenía", dijo emocionada. Brenda era madre de tres niñas: Ariana (18 años), Agustina (16 años) y Catalina (7 años).
En el marco del aniversario de Ni Una Menos, dejó además un mensaje dirigido a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. "Les pido que confíen, que cuenten lo que les está pasando. Estos son manipuladores que las convencen y por ahí no confían en la familia", manifestó.
Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento. "Hay una falla muy grande. Es lamentable por lo que estamos pasando", concluyó.
La confirmación de la prisión perpetua para Alan Domínguez cierra una instancia judicial clave para la familia de Brenda Alvarenga, que durante meses reclamó justicia por el femicidio de la joven de 33 años asesinada en su domicilio de Paraná. Elonce.com