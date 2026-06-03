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Sociedad Educación

Estudiantes de escuela técnica refaccionan computadoras para escuelas primarias

Alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 de Villaguay, reacondicionan equipos informáticos destinados a establecimientos primarios. La iniciativa combina formación práctica, trabajo solidario y aporte a la comunidad educativa.

3 de Junio de 2026
Reparación de computadoras en escuelas de Villaguay.
Reparación de computadoras en escuelas de Villaguay. Foto: (GPER).

Alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 de Villaguay, reacondicionan equipos informáticos destinados a establecimientos primarios. La iniciativa combina formación práctica, trabajo solidario y aporte a la comunidad educativa.

En Villaguay, estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de la especialidad Computación pertenecientes a la escuela de educación técnica Nº 1 Dr. Conrado Etchebarne, llevan adelante un trabajo solidario y formativo. El fin de esta tarea es la reparación y puesta en funcionamiento de computadoras pertenecientes a distintas escuelas primarias de la ciudad.

 

La iniciativa, impulsada por la institución dependiente del Consejo General de Educación (CGE) en el marco del programa Escuela y Comunidad, fortalece los vínculos entre las escuelas y su entorno, promoviendo una mirada integral del conocimiento y el compromiso social.

 

A través de estas prácticas, las y los estudiantes aplican en situaciones reales los saberes adquiridos durante su formación técnica, realizando tareas de diagnóstico, mantenimiento y reacondicionamiento de equipos informáticos que luego vuelven a ser utilizados en las instituciones educativas.

 

El proyecto no solo fortalece el aprendizaje práctico de los futuros técnicos, sino que también contribuye a mejorar el acceso a herramientas tecnológicas en las escuelas primarias, favoreciendo el desarrollo de propuestas pedagógicas y reduciendo costos para las instituciones.

 

Desde la comunidad educativa destacaron el compromiso de alumnos y docentes que participan de esta propuesta, que articula formación técnica, trabajo colaborativo y servicio a la comunidad.

Temas:

Villaguay escuela técnica prácticas comunidad educativa
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