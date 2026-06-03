“Pie de momia”: restituyeron a Perú una pieza arqueológica que fue hallada en Entre Ríos

La restitución de bienes culturales de Perú sumó un nuevo capítulo con la devolución de 36 piezas arqueológicas e históricas recuperadas por la Policía Federal Argentina (PFA), entre las que se encontraba un “Pie de momia” que era exhibido en el Museo del Ovni de Victoria, en Entre Ríos. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación sobre tráfico de patrimonio cultural impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, dio a conocer la fuerza federal en un comunicado enviado a este medio.

La recuperación de los bienes fue posible gracias al trabajo conjunto entre organismos de Argentina y Perú, así como al cumplimiento de convenios internacionales promovidos por la UNESCO y UNIDROIT para prevenir el tráfico ilegal de objetos históricos y arqueológicos.

La investigación comenzó luego de que el Ministerio de Cultura de Perú emitiera alertas sobre posibles piezas patrimoniales fuera de su territorio. La información fue canalizada por el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y complementada con una denuncia realizada a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

El hallazgo en el Museo del Ovni de Victoria

Las tareas de campo realizadas por especialistas permitieron detectar que el objeto que dio origen a la pesquisa, identificado como un “Pie de momia”, se encontraba expuesto al público en el Museo del Ovni de la ciudad de Victoria.

De acuerdo con la investigación, la pieza carecía de registro y permisos de tenencia, situación que configuraba una infracción a la Ley Nacional 25.743, normativa que regula la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico en Argentina.

La causa vinculada a los bienes arqueológicos quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez Fernando Martín. Como resultado de las actuaciones, se secuestraron dieciséis piezas de alfarería modelada de origen peruano y el mencionado “Pie de momia”, que posteriormente fueron restituidos a las autoridades peruanas.

Manuscritos históricos del siglo XIX

La investigación también permitió recuperar una importante colección documental integrada por diecinueve folios manuscritos correspondientes a escrituras de venta, testamentos, fianzas y solicitudes de protocolización de los pueblos peruanos de Huacho y Pativilca.

Los documentos, fechados entre 1866 y 1868, forman parte del fondo Real de Hacienda del Archivo General de la Nación del Perú y habían sido detectados a la venta en un sitio web de acceso público.

La pesquisa, desarrollada bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, permitió identificar al oferente e impedir la comercialización de los manuscritos. Tanto la legislación peruana como la argentina protegen este tipo de documentación histórica por su valor patrimonial.

Un precedente en cooperación internacional

Las autoridades destacaron que durante el proceso se realizó la primera pericia técnica internacional bajo modalidad remota sincrónica entre Argentina y Perú mientras los bienes permanecían bajo resguardo judicial.

El mecanismo permitió que especialistas de ambos países analizaran las piezas arqueológicas y los documentos históricos mediante herramientas digitales, generando un antecedente en materia de cooperación transnacional para la protección del patrimonio cultural.

El acto de restitución contó con la participación del embajador de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga; el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle; el director nacional de Delitos Federales, Pablo Argibay Molina; el juez federal Fernando Martín; el director general de Cooperación Internacional de la PFA, Marcelo Chiappero; además de representantes del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y otros organismos vinculados a la preservación patrimonial.

La devolución de las piezas fue presentada por las autoridades como un ejemplo de cooperación bilateral y de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, una problemática que afecta a numerosos países y que pone en riesgo la conservación de elementos fundamentales para la memoria histórica de los pueblos.