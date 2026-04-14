Varios detenidos por robo y recuperaron una moto en Paraná

En la madrugada de este martes, la policía realizó detenciones por tentativa de hurto y robo de motocicleta. Además, demoraron a un menor por daños y dos hombres identificados por un robo.
Diversos procedimientos policiales realizados en Paraná durante la madrugada de este martes, finalizaron con detenidos, elementos recuperados y personas identificadas.
En un primer hecho, personal policial intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un intento de robo en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de calles Balbín y Garrigó. El sereno del lugar había advertido la presencia de una pareja que intentaba sustraer herramientas de mano.
Con los datos aportados, los efectivos realizaron recorridas por la zona y lograron localizar a dos personas que coincidían con la descripción, quienes tenían en su poder los elementos denunciados. La Fiscalía dispuso la aprehensión de ambos por el supuesto delito de tentativa de hurto en flagrancia y fueron trasladados a Alcaidía.
Robo de motocicleta frustrado
En otro procedimiento ocurrido también durante la madrugada, efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta y detener a dos hombres por el robo de una moto.
El operativo se inició a partir de la intervención de la División 911, que había detectado a una persona en actitud sospechosa. Minutos después, tras un aviso por desorden en inmediaciones de calle Trevesse y Cabildo Abierto, los uniformados se entrevistaron con un vecino que denunció la sustracción de su moto.
En ese contexto, uno de los sospechosos fue localizado con el rodado sustraído y quedó inmediatamente demorado. Posteriormente, se logró ubicar al segundo involucrado en las cercanías. La Fiscalía ordenó la aprehensión de ambos y el secuestro del vehículo, que será restituido a su propietario.
Menor demorado y otros identificados
En tanto que, en horas de la noche del lunes, en el marco de operativos de prevención, personal policial intervino en calle Feliciano tras un aviso por un hecho delictivo. En el lugar, los efectivos demoraron a un menor que llevaba un rollo de cables y un reflector.
Tras las averiguaciones, se constató que los cables habían sido arrancados del ingreso de un edificio de la zona. La Fiscalía de Menores dispuso el secuestro de los elementos y del objeto utilizado para el corte, así como el traslado del menor a la División Minoridad.
Finalmente, dos hombres fueron identificados en el marco de una investigación por un robo ocurrido en perjuicio de una vecina. El hecho había sucedido durante la madrugada del lunes, cuando desconocidos forzaron la puerta de un automóvil estacionado y sustrajeron un matafuego, herramientas y un kit de emergencias.
A partir de tareas investigativas y análisis de registros fílmicos, se logró establecer la identidad de los presuntos autores, quienes fueron localizados en inmediaciones de calles Carbó y Alsina. La Fiscalía en turno dispuso que ambos queden supeditados a la causa.