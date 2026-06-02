Un nuevo frente frío irrumpirá en Argentina: cuándo llegará y cómo afectará en Entre Ríos

La llegada de un nuevo frente frío marcará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas de Argentina durante los próximos días. Tras más de una semana caracterizada por la persistencia de cielos cubiertos, nieblas frecuentes y elevados niveles de humedad, el avance de este sistema provocará lluvias, tormentas y un posterior descenso de temperaturas que se hará sentir especialmente durante la próxima semana.

Junio comenzó sin apartarse demasiado de la tendencia observada durante mayo. Amplias zonas del centro y norte del país continúan bajo un escenario dominado por la nubosidad, la humedad y las neblinas matinales. En particular, el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene una prolongada secuencia de jornadas grises que, según los pronósticos, continuará al menos durante los primeros días de esta semana.

La atmósfera permanece estable, aunque con altos niveles de humedad en las capas bajas. Esta situación favorece la formación recurrente de neblinas y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, generando complicaciones para la circulación vehicular y reduciendo la visibilidad en numerosas rutas del centro y el Litoral argentino.

El cambio llegará el jueves

Los especialistas anticipan que el miércoles será una jornada de transición. En buena parte del centro del país, las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 y 18 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 8 y 12 grados. Las condiciones de humedad seguirán siendo elevadas y persistirán las nieblas durante las primeras horas del día.

Sin embargo, el verdadero cambio comenzará a evidenciarse el jueves 4 de junio, cuando un frente avance desde el norte de la Patagonia hacia la región Pampeana. Este sistema será el responsable del retorno de las precipitaciones, luego de un mes de mayo que registró lluvias muy escasas en amplios sectores productivos.

Foto: Archivo Elonce.

Según el informe meteorológico, "El jueves 4 es el quiebre de esta relativa estabilidad meteorológica. Un frente avanzará desde el norte patagónico hacia la región Pampeana, poniendo en marcha el retorno de las lluvias que brillaron por su ausencia durante casi todo mayo". Las precipitaciones más importantes se concentrarán inicialmente entre Córdoba y el centro y sudeste de Buenos Aires, donde podrían registrarse acumulados cercanos a los 40 milímetros.

Lluvias abundantes y tormentas en varias provincias

Durante la madrugada y la jornada del viernes, el sistema continuará desplazándose y ganando intensidad en algunas regiones. Los pronósticos indican que las lluvias y tormentas podrían fortalecerse de manera localizada, especialmente en sectores del noroeste bonaerense.

Foto: Meteored.

En este contexto, los especialistas advierten que "En la madrugada del viernes 5, las lluvias y tormentas se mantendrán e intensificarán localmente en el centro del país, adicionando milímetros de precipitación que terminarán adicionando entre 30 y poco más de 40 mm el viernes, especialmente en el noroeste bonaerense".

También se prevén acumulados importantes en La Pampa y el sur de Córdoba, donde podrían registrarse entre 20 y 50 milímetros adicionales. Mientras tanto, el sudeste bonaerense recibiría hasta 30 milímetros y algunas zonas del NOA podrían alcanzar de manera puntual registros cercanos a los 50 milímetros. Paralelamente, el oeste de Cuyo y sectores del noroeste patagónico experimentarían las primeras nevadas significativas de la temporada.

Cómo impactará en Entre Ríos

Para Entre Ríos, los efectos más notorios del frente frío comenzarían a observarse entre el sábado y el domingo. Si bien inicialmente las precipitaciones más intensas se concentrarán sobre otras regiones, el sistema avanzará gradualmente hacia el Litoral.

Durante el sábado predominarán los cielos cubiertos y aumentará la probabilidad de lluvias dispersas. Con el correr de las horas, los parches de precipitaciones tenderán a extenderse sobre una porción cada vez mayor del territorio provincial.

Foto: Elonce.

El domingo, las condiciones inestables podrían generalizarse sobre el norte del Litoral. Los pronósticos prevén acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros en algunos sectores, mientras que en otras áreas las lluvias serían más moderadas. Estas precipitaciones resultarán beneficiosas para la recuperación de la humedad en los suelos tras varias semanas con registros limitados.

Descenso térmico y regreso de las heladas

Una vez que el frente frío complete su paso, comenzará a ingresar una masa de aire más fría que provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

Foto: Meteored.

Los modelos meteorológicos coinciden en señalar que la próxima semana estará caracterizada por mañanas más frías y máximas más acotadas. La tendencia será progresiva, con un enfriamiento que se acentuará con el correr de los días.

De mantenerse las proyecciones actuales, el próximo fin de semana podría concretarse el regreso de las heladas en amplias zonas del centro argentino, consolidando así un escenario plenamente invernal luego de varios días dominados por la humedad, las nieblas y la nubosidad persistente.