El Senado entrerriano comienza a debatir el proyecto de reforma previsional

Este miércoles a las 10 se realizará una reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de Entre Ríos con el fin de abordar el proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” más conocido como “reforma jubilatoria” o “reforma previsional”.

El encuentro tendrá lugar en la sala de Comisiones de la Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que en la 7ª Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo el cuerpo aprobó tratar el expediente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador José Gustavo Vergara; en conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso.

El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar el miércoles pasado en el marco de una intensa protesta en las afueras de la Legislatura por parte de los sindicatos que se oponen al proyecto.

El pasado lunes, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, habló con Elonce y defendió la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Sostuvo que se trata de una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial, al tiempo que remarcó que se preservarán los principales derechos del sistema vigente.

Explicó que el proyecto no surgió de manera improvisada, sino que es el resultado de años de análisis y discusiones previas a la llegada de la actual gestión al gobierno provincial.

Además, destacó que el gobernador Rogelio Frigerio ya analizaba la necesidad de una modificación estructural del sistema previsional antes de asumir la conducción de la provincia.

Troncoso aseguró que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones exige medidas de fondo y sostuvo que las acciones implementadas hasta ahora permitieron aliviar parcialmente el déficit, aunque no resolvieron el problema de manera definitiva.

Y detalló que algunas de las modificaciones más relevantes fueron producto de las conversaciones mantenidas con los gremios. Explicó que inicialmente el Ejecutivo evaluaba implementar una movilidad indexada, pero finalmente se resolvió mantener la actualización mediante acuerdos paritarios.

Sobre el 82% móvil, el Ministro aseguró que el proyecto lo mantiene intacto, como así también la movilidad por paritarias, aspectos que consideró esenciales para los jubilados.

También explicó que los aportes solidarios alcanzarán a jubilaciones más elevadas y que cualquier modificación en la edad jubilatoria será gradual.

Movilización de la Multisectorial

Por su parte, desde la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano presentaron este martes un plan de lucha que incluirá movilizaciones, acampes, volanteadas, cortes intermitentes de tránsito, reuniones con legisladores y una fuerte presencia durante el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Los representantes de las organizaciones confirmaron además que reunieron más de 25.000 firmas de ciudadanos de distintos puntos de la provincia, las cuales serán entregadas en la Cámara de Senadores como parte de las acciones destinadas a frenar el avance del proyecto oficial, ya que, según sostienen, afectará el sistema previsional provincial y reducirá los ingresos futuros de los jubilados.