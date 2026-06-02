Reforma Previsional: AGMER reclamará con un acampe en Plaza Mansilla durante el tratamiento del proyecto

REDACCIÓN ELONCE
Con una permanencia frente a Casa de Gobierno, AGMER acampa en Plaza Mansilla contra la Reforma Previsional. El gremio docente rechazó el proyecto y advirtió sobre su impacto en trabajadores activos y jubilados.
Desde este martes, AGMER acampa en Plaza Mansilla contra la Reforma Previsional que comenzará a debatirse este miércoles en las comisiones del Senado provincial. La protesta se desarrolla frente a Casa de Gobierno, donde docentes de distintos departamentos de Entre Ríos instalaron una permanencia para manifestar su rechazo a la iniciativa que impulsa modificaciones en el sistema jubilatorio entrerriano.
La medida comenzó a las 9 y se extenderá durante las jornadas en las que sesionen las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Los manifestantes montaron un gazebo en la explanada gubernamental para permanecer en el lugar pese a las bajas temperaturas que afectan a la provincia.
La secretaria gremial de AGMER, Susana Cogno, explicó a Elonce que la acción busca visibilizar el desacuerdo del sindicato con la propuesta legislativa y convocar a otros sectores a sumarse al reclamo. Según indicó, el proyecto podría generar consecuencias negativas tanto para trabajadores activos como para jubilados.
Defensa del sistema previsional entrerriano
“Lo vamos a hacer los días que estén sesionando las comisiones. Es una manera de expresar claramente nuestro rechazo al proyecto de reforma previsional que trae gravísimas consecuencias tanto para los activos estatales de la provincia como para los jubilados”, afirmó Cogno.
La dirigente sostuvo que el gremio no comparte ninguno de los puntos planteados en la iniciativa y defendió el actual esquema jubilatorio provincial. En ese sentido, destacó que se trata de un sistema construido durante décadas mediante aportes de los trabajadores y basado en principios de solidaridad intergeneracional.
“No acordamos en ninguna de las partes de una reforma al sistema previsional. Lo hemos construido a lo largo de los años con muchísimo esfuerzo, con lucha, estudiando, organizándonos y creemos que es extremadamente injusto que se ataque uno de los sistemas más claros que tenemos en la Argentina, que es un sistema solidario y generacional”, expresó.
Reclamo por los derechos de trabajadores y jubilados
Durante la entrevista, Cogno remarcó que uno de los principales temores del sector es la posible pérdida de derechos vinculados a la movilidad jubilatoria y al régimen especial docente. Además, alertó sobre el impacto que una eventual equiparación de la edad jubilatoria tendría sobre las mujeres trabajadoras.
“Perder eso sería un enorme perjuicio que va a redundar en salarios a la baja, tanto para los docentes activos como para los jubilados”, manifestó la referente sindical.
Asimismo, vinculó la discusión previsional con la agenda de género, en vísperas de una nueva conmemoración del 3 de Junio. “Creemos esencial, sobre todo como mujeres, que no se equipare la edad jubilatoria, que nosotros podamos llevar adelante nuestro proceso de trabajo respetando la idiosincrasia del sistema previsional y del régimen jubilatorio para los docentes”, señaló.
Permanencia frente a Casa de Gobierno
El campamento continuará mientras avance el tratamiento legislativo del proyecto. Los docentes permanecen en el lugar durante todo el día y también pernoctarán en la plaza como forma de protesta y visibilización.
“Invitamos a todos los trabajadores a sumarse a esta resistencia activa que nosotros hacemos como expresión concreta de visibilización de lo difícil que está la situación tanto en lo salarial como en los distintos frentes que enfrentamos”, afirmó Cogno.
Finalmente, la dirigente destacó que el aporte al sistema jubilatorio también forma parte del salario de los trabajadores y reiteró que la defensa de la Caja de Jubilaciones constituye uno de los ejes centrales de la protesta. “Hemos aportado a lo largo de todos estos años para sostener una caja de jubilaciones que tenga un sistema solidario y generacional y que eso es lo que estamos defendiendo en este momento”, concluyó.