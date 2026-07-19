El Presidente Milei felicitó a la Selección: “Argentina siempre en lo alto"

El Presidente de la Nación, ministros, senadores y diputados saludaron a La Scaloneta, luego de disputar la final por la Copa del Mundo.
El presidente Javier Milei, miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota de Argentina por la Copa del Mundo ante España.
"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.