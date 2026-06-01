Reforma previsional: convocarán a gremios, jubilados y municipios para debatir el proyecto

La reforma previsional en Entre Ríos comenzó a transitar una nueva etapa en la Legislatura provincial con la apertura de un proceso de consultas que incluirá a gremios estatales, docentes, representantes de jubilados, municipios y comunas.

Así lo confirmó el senador provincial Gustavo Vergara, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, quien adelantó que el objetivo será escuchar las posiciones de todos los sectores involucrados antes de avanzar con el tratamiento del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

En declaraciones al programa Quién dice Qué que se emite por Elonce, el legislador del Frente Juntos por Entre Ríos, sostuvo que la discusión excede el ámbito político y requiere la participación de actores directamente vinculados al sistema previsional. Por ese motivo, explicó que las reuniones de comisión se ampliarán para garantizar la intervención de todos los senadores y de los sectores convocados.

“La reunión de comisiones se va a ampliar para que participen la totalidad de los senadores porque este es un tema muy importante y donde creemos que la participación de todos es vital”, afirmó Vergara al referirse al inicio del debate legislativo.

Convocatoria amplia para analizar el proyecto

El senador precisó que una de las primeras definiciones será la organización de una agenda de trabajo que permita incorporar las opiniones de trabajadores activos, jubilados y representantes de gobiernos locales.

“En esta reunión, ya vamos a estar planificando las próximas comisiones donde vamos a convocar a todos los representantes de los trabajadores públicos de la provincia, los representantes de los trabajadores de la educación, también a la Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos”, indicó.

Además, adelantó que también se buscará integrar a municipios y comunas a la discusión parlamentaria debido a que algunas de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo podrían impactar en esos ámbitos.

“Nosotros también quisiéramos integrar y que participen algunos representantes de la intendencia y la comuna de la provincia, porque en alguna parte la ley también los afecta y queremos ver la posición que ellos tienen frente a las modificaciones y las reformas que estamos proponiendo”, expresó.

La iniciativa oficial comenzó a ser analizada en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial. Según explicó Vergara, la metodología de trabajo será definida en una primera reunión conjunta, tras la cual se establecerá el cronograma de convocatorias para los distintos sectores.

Un problema que se arrastra desde hace años

Durante la entrevista, el legislador remarcó que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no constituye una problemática reciente, sino una situación acumulada durante décadas.

En ese sentido, consideró fundamental que quienes participen del debate analicen tanto la normativa vigente como el proyecto remitido por el gobernador Rogelio Frigerio y los fundamentos que acompañan la iniciativa.

“Es importante leer la ley actual, leer lo que propone el gobernador en sus modificaciones y también leer el mensaje del gobernador, porque ahí está un poco el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo para la reforma que estamos planteando”, sostuvo.

Vergara afirmó a Elonce que la crisis previsional provincial es consecuencia de “problemas irresueltos de muchos años” y recordó que distintos dirigentes políticos ya habían advertido sobre la necesidad de introducir cambios estructurales.

“Es evidente que la situación crítica por la que atraviesa el sistema previsional de la provincia de Entre Ríos no responde a una situación transitoria ni de un par de años desde que estamos nosotros en la gestión, sino que esto son problemas irresueltos de muchos años, de décadas”, manifestó.

Incluso señaló que la necesidad de modificar el sistema había sido planteada públicamente durante administraciones anteriores. “Las anteriores gestiones no tomaron la decisión de abordar un problema que todos sabíamos que se venía”, aseguró.

Coincidencias sobre la necesidad de cambios

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda indicó que existe un amplio consenso respecto de la necesidad de reformar el régimen previsional, aunque reconoció que persisten diferencias sobre el contenido específico de las modificaciones.

Según sostuvo, esa visión también es compartida por organizaciones gremiales y entidades que representan a jubilados y pensionados.

“No solamente los actores políticos que ahora tenemos la responsabilidad de hacer las reformas que necesita el sistema, sino también los representantes de los trabajadores y las entidades que agrupan a los jubilados y pensionados de la provincia conocen esta realidad”, afirmó.

En ese marco, destacó el trabajo previo realizado por el Gobierno provincial para presentar los lineamientos de la propuesta. “Hemos hecho un trabajo de exponer la iniciativa. Durante muchas semanas se trabajó sobre los vectores que planteó el gobernador”, señaló.

Apertura al debate y defensa del proyecto oficial

Vergara sostuvo que el oficialismo considera que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo constituye la mejor alternativa para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, aunque remarcó que el debate parlamentario permanecerá abierto a modificaciones. “Estamos abiertos a las propuestas que seguramente los demás sectores van a acercar”, expresó.

Asimismo, instó a los sectores opositores a presentar alternativas concretas para enriquecer la discusión legislativa. “Nosotros hemos planteado un proyecto que se ha elaborado con mucha responsabilidad y con la participación previa de los representantes de los trabajadores y de muchos sectores vinculados al sistema previsional de la provincia”, afirmó a Elonce.

En otro tramo de la entrevista, defendió los objetivos centrales de la reforma impulsada por el Gobierno. “Lo que queremos es que aparezcan otros proyectos y, en todo caso, confrontarlos y sacar la mejor ley para que nuestros jubilados presentes estén tranquilos”, indicó.

Garantizar derechos y sostenibilidad

Para el senador, uno de los principales desafíos consiste en compatibilizar la preservación de los derechos adquiridos con la sustentabilidad financiera del sistema previsional a largo plazo.

“De eso se trata: de garantizar los derechos adquiridos, de garantizar el 82% móvil, pero sobre todo de darle perspectiva a los nuevos jubilados de que van a poder tener sus derechos jubilatorios cuando arriben a la edad jubilatoria”, afirmó.

También ratificó su respaldo al proyecto presentado por el gobernador Frigerio. “Tenemos un proyecto claro y personalmente, estoy de acuerdo con el proyecto que presentó el gobernador. Creo que es un proyecto justo para lograr que se mantengan los derechos adquiridos y se haga el sistema sostenible en el tiempo”, sostuvo.

No obstante, reiteró que todos los artículos podrán ser analizados durante el tratamiento parlamentario. “Estamos abiertos a discutir todos y cada uno de los artículos”, remarcó en diálogo con el programa Quién dice Qué que se emite por Elonce.

Finalmente, Vergara vinculó la reforma previsional con el proceso de reorganización de las cuentas públicas que impulsa la administración provincial desde diciembre de 2023 y consideró que el fortalecimiento de la Caja de Jubilaciones constituye una pieza clave dentro de esa estrategia.

“Pensamos en arribar a un proyecto que sea sustentable en el marco del reordenamiento que se inició de la administración pública desde el 10 de diciembre de 2023”, concluyó el senador, quien anticipó que en los próximos días se conocerá el cronograma de reuniones y convocatorias para continuar con el debate legislativo sobre la reforma previsional en Entre Ríos.