Marcelo Casaretto recorre la provincia y afirma: “Tenemos que jugar fuerte en un proyecto nacional”

REDACCIÓN ELONCE
El legislador y exdiputado nacional Marcelo Casaretto buscará la gobernación de Entre Ríos. En diálogo con Elonce, aseguró que su propuesta apunta a “abrir la participación y representar a la sociedad entrerriana”.
El legislador y exdiputado nacional Marcelo Casaretto confirmó que se postulará como precandidato a gobernador de Entre Ríos, marcando un nuevo capítulo en su extensa trayectoria política. "Fui senador, fui diputado nacional y alguna vez también fui precandidato a gobernador", recordó Casaretto, repasando su recorrido dentro del peronismo provincial.
“No se hace política desde un cargo o una candidatura. Se hace desde siempre. El liderazgo se construye”, remarcó.
En 2003, explicó, participó de la última interna seria del partido justicialista: "Fui precandidato a gobernador. Gané en varias ciudades y en varios departamentos, ganamos intendencias, diputados y senadores, pero Jorge Busti ganó en la provincia. Después de esa interna, todos fuimos legitimados en las generales y volvimos al gobierno", detalló a Elonce.
Casaretto sostuvo que esta experiencia le permitió conocer la dinámica política de la provincia y comprender la importancia de la legitimidad en la participación electoral: "A partir de ese momento, los entrerrianos nos dieron la confianza para seguir ganando durante 20 años en la sucesión de varios gobiernos peronistas".
Recorrido por la provincia y contacto con la sociedad
Actualmente, Casaretto enfatiza que su candidatura se construye a partir del contacto directo con los ciudadanos. "No tengo ningún cargo partidario, pero siempre voy a todos los lugares. Recorro la provincia entera. Ayer estuve en el departamento Tala, anoche en Gualeguay, hoy estoy acá en Paraná. En todos los pueblos tengo amigos y conocidos. A excepción del gobernador, no hay dirigente que tenga la comunicación que tengo yo. Nadie hace lo que hago yo", relató.
El legislador señaló la importancia de la cercanía con la gente: "Voy con el auto, pongo primera y voy al lugar donde me digan. Si me invitan a Gilbert, a Urdinarrain o a La Paz, subo al auto y salgo. Tengo el mismo teléfono hace 20 o 30 años y quien quiera comunicarse conmigo lo hace de forma directa, sin intermediarios. Charlar en el territorio te da legitimidad".
Casaretto criticó a los dirigentes que buscan controlar la interna partidaria desde adentro: "Lo que no podemos hacer es que se junten unos dirigentes y definan candidaturas. Hay que abrir a la participación de toda la sociedad entrerriana".
Aseguró que el votante buscará “nítidamente a quien marcó la oposición” y destacó que, aunque “me pueden ganar, pero no me van a condicionar, extorsionar ni amenazar”, mantendrá independencia en su acción política. “Yo te puedo decir las posiciones firmes que tuve de cada tema y decirle la verdad a la gente”, subrayó a Elonce.
En ese sentido, señaló “soy opositor fuerte a Milei y Frigerio. Tengo que tratar de convencer, persuadir, de que esas políticas son negativas. No puedo enojarme”.
Proyecto político y visión nacional
Para el precandidato, la visión local está inevitablemente ligada a un proyecto nacional: "Tenemos que jugar fuerte en un proyecto nacional, porque el 70 u 80% de las variables son nacionales. Peronismo a la entrerriana no va conmigo. Si no cambiamos ese modelo, los salarios caen, las jubilaciones pierden poder adquisitivo y afecta al comercio y los servicios locales".
Casaretto subrayó que su propuesta busca equilibrio entre la economía, el empleo y el fortalecimiento del mercado interno: "Debemos proteger la economía nacional, generar actividad económica, fortalecer el mercado interno y poner dinero en el bolsillo del trabajador y del jubilado para que tenga capacidad de consumo".
Finalmente, insistió en que su candidatura se centra en la apertura y la representatividad: "El peronismo tiene que convocar y mostrar que representa al trabajador, al productor y al empresario que busca alternativas claras frente a las políticas nacionales".