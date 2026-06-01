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Docente sufrió el robo de su auto en Paraná: lo usa para ir a trabajar y solicita ayuda para recuperarlo

Robaron un Peugeot 207 Compact en Paraná, sustraído de una cochera. El vehículo ya fue denunciado. El dueño es docente y solicita colaboración para localizarlo.

1 de Junio de 2026
Es su medio de transporte para ir a la escuela.
Es su medio de transporte para ir a la escuela.

REDACCIÓN ELONCE

Robaron un Peugeot 207 Compact en Paraná, sustraído de una cochera. El vehículo ya fue denunciado. El dueño es docente y solicita colaboración para localizarlo.

Robaron el auto de un docente en Paraná, quien lo utilizaba diariamente para trasladarse a su lugar de trabajo. El episodio ocurrió en calle Montiel 1612, luego de haber sido sustraído desde una cochera entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, según informó el propietario, Ernesto Hugo Tabares, a Elonce.

 

Se trata de un Peugeot 207 Compact Allure 1.4, color gris oscuro, modelo 2010/2012. El hecho ya fue denunciado ante las autoridades policiales correspondientes.

 

Características del vehículo sustraído

 

El auto robado presenta características particulares que podrían facilitar su identificación.

 

Entre sus señas distintivas se destaca un sticker con la palabra “NATION” en el portón trasero, además de barras portaequipaje colocadas en el techo. Estos detalles fueron aportados por el dueño al momento de realizar la denuncia. La patente es PFI 683.

Las autoridades solicitan a la comunidad cualquier información que pueda contribuir a la localización del vehículo, ya que podría haber sido trasladado fuera de la zona céntrica de Paraná.

 

Investigación en curso

 

La denuncia fue radicada formalmente y la investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad locales, que trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos del rodado.

 

Pedido de colaboración

 

Cualquier persona que haya visto el vehículo puede comunicarse con la comisaría más cercana o directamente con el dueño a través del número +54 9 3436 20-3385.

Temas:

auto robado Colaboración
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