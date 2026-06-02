Gripe o resfrío: cómo reconocer los síntomas y cuándo consultar al médico

La gripe o resfrío suelen confundirse durante el invierno. Especialistas explican las diferencias entre ambos cuadros, cuánto duran y cuáles son los síntomas que requieren atención médica.
La gripe o resfrío son dos de las consultas más frecuentes durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios. Aunque muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos, se trata de cuadros distintos que presentan síntomas, intensidad y evolución diferentes.
La congestión nasal, la tos, el dolor de garganta y el malestar general suelen generar dudas sobre cuál es el origen del cuadro. Sin embargo, reconocer las características de cada enfermedad puede ayudar a evitar preocupaciones innecesarias y favorecer un manejo adecuado de los síntomas.
Especialistas y organismos sanitarios coinciden en que la mayoría de los cuadros respiratorios virales se resuelven de manera espontánea. La clave está en observar cómo evolucionan los síntomas y detectar aquellas señales que pueden indicar una complicación.
Cómo evoluciona un resfrío común
El resfrío suele comenzar con molestias leves en la garganta, estornudos frecuentes y secreción nasal acuosa. Durante los días siguientes, es habitual que aparezca mayor congestión y que las secreciones se vuelvan más espesas.
Lejos de representar un agravamiento, este cambio forma parte de la evolución normal del cuadro. Los síntomas suelen alcanzar su mayor intensidad entre el segundo y el tercer día y luego comienzan a disminuir progresivamente.
También es frecuente que el color del moco cambie y se torne blanco, amarillo o verdoso. Los especialistas remarcan que esta transformación no necesariamente indica una infección bacteriana ni una complicación, sino que forma parte del proceso habitual de recuperación.
Las diferencias con la gripe
La gripe presenta características distintas y generalmente más intensas. Su inicio suele ser brusco y está acompañado por fiebre elevada, dolores musculares marcados, agotamiento y una sensación de decaimiento general.
A diferencia del resfrío, que muchas veces permite continuar con las actividades cotidianas, la gripe suele obligar al reposo debido a la intensidad de los síntomas. La tos y la congestión también pueden estar presentes, pero no suelen ser los elementos predominantes del cuadro.
Otra diferencia importante es la repercusión física. Mientras que una persona resfriada puede mantener buena parte de su rutina habitual, quienes padecen gripe suelen experimentar una marcada disminución de la energía y dificultades para realizar actividades normales.
Qué medicamentos pueden aliviar los síntomas
Los especialistas señalan que no siempre es necesario comenzar a tomar medicación apenas aparecen los primeros síntomas. Cuando el malestar es leve, puede optarse por el descanso, una buena hidratación y medidas generales de cuidado.
Sin embargo, si aparecen dolor de cabeza, fiebre, congestión importante o molestias que interfieren con la vida cotidiana, pueden utilizarse medicamentos de venta libre destinados a aliviar los síntomas. Estos productos ayudan a mejorar el bienestar, aunque no eliminan el virus ni acortan la duración de la enfermedad.
También se recomienda prestar atención a la composición de los antigripales y descongestivos para evitar duplicar principios activos al combinarlos con otros medicamentos para el dolor o la fiebre.
Prevención y señales de alerta
Durante el invierno, la transmisión de virus respiratorios aumenta considerablemente. Tanto la gripe como el resfrío se contagian con facilidad, especialmente durante los primeros días de síntomas.
Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan mantener una adecuada ventilación de los ambientes, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.
Aunque la mayoría de los cuadros evolucionan favorablemente, existen situaciones que requieren consulta médica. La fiebre alta persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho o un empeoramiento evidente después de varios días de evolución constituyen señales de alerta que no deben ser ignoradas.
Reconocer las diferencias entre gripe y resfrío permite transitar estas enfermedades con mayor tranquilidad y adoptar las medidas adecuadas para favorecer la recuperación sin generar alarmas innecesarias.