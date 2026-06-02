Día del Graduado en Ciencias Económicas: entregaron matrículas y homenajes

La celebración por el Día del Graduado en Ciencias Económicas tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Paraná, donde integrantes de la delegación local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas entregaron matrículas a nuevos profesionales y reconocieron a quienes alcanzaron 25 y 50 años de ejercicio en la actividad.

La ceremonia reunió a familiares, autoridades y graduados que participaron de una jornada especial para destacar el valor de la formación académica y el compromiso con el desarrollo profesional.

Alejandra Delgado fue una de las representantes del Consejo que tomó parte del acto y explicó el significado de la actividad. “Ahora por la tarde se están entregando los diplomas a los nuevos matriculados y reconocimientos a quienes cumplen 25 y 50 años”.

Foto: Elonce.

Reconocimiento a la trayectoria profesional

La referente también adelantó que las celebraciones continuarían una vez finalizada la ceremonia formal. “Habrá un ágape, que está esperando a los nuevos matriculados y a quienes recibieron los reconocimientos, además de sus acompañantes”.

El encuentro permitió destacar el aporte de quienes se incorporan al ejercicio profesional y también de aquellos que llevan décadas desempeñándose en distintas áreas vinculadas a las ciencias económicas.

Foto: Elonce.

Entre los homenajeados estuvo Alfredo Kuster, contador formado en la UCA Paraná, quien recibió un reconocimiento por su extensa trayectoria. El profesional recordó sus inicios y valoró el camino recorrido durante más de medio siglo.

Más de cinco décadas de ejercicio profesional

“Estoy muy contento por celebrar otro día del graduado en Ciencias Económicas. Estudié en la UCA Paraná y me recibí en el año 1972. Tengo 53 años de ejercicio profesional”, expresó Kuster durante el acto.

Foto: Elonce.

El contador destacó además el compromiso sostenido con la profesión a lo largo de los años y la importancia de defender el ejercicio profesional en distintos ámbitos.

“Ejerzo (mi profesión) solamente en lo que es atender lo mío, pero tenemos muchos kilómetros hechos por el ejercicio profesional y en defensa del ejercicio profesional”, sostuvo.