Con folclore y homenajes, conmemoraron el Día del Graduado en Ciencias Económicas

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día del Graduado en Ciencias Económicas, que se conmemora cada 2 de junio en Argentina, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Delegación Paraná, desarrolla una serie de actividades especiales, supo Elonce.
En el marco del Día del Graduado en Ciencias Económicas, que se conmemora cada 2 de junio en Argentina, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Delegación Paraná, desarrolla una serie de actividades especiales que este año adquieren un significado adicional: la celebración de los 75 años de la institución.
El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Daniel Salomón, destacó a Elonce la importancia de la fecha y recordó su origen histórico. “Hoy celebramos, como todos los años, el 2 de junio, el Día del Graduado en Ciencias Económicas, en conmemoración a que, en esta fecha, en el año 1794, Manuel Belgrano fue designado secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de la Plata”, señaló.
Asimismo, explicó que la fecha fue instituida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en 1980 y remarcó que este año la conmemoración coincide con un aniversario muy especial para la entidad entrerriana. “Para nosotros, para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es una fecha también y un año muy importante porque estamos celebrando los 75 años de nuestro Consejo Profesional”, expresó.
Salomón destacó el rol que la institución desempeña en la comunidad y su vinculación con distintos sectores. “El Consejo Profesional es una institución muy arraigada a la ciudad, con muchos años de historia, que tiene una apertura hacia la sociedad, que no solo trabaja para su matriculado, sino que también piensa en espacios y actividades que podemos compartir con la sociedad, con organismos del Estado, con instituciones civiles y con cámaras empresariales”, afirmó.
Capacitación y adaptación tecnológica
Entre las acciones desarrolladas durante el año, el dirigente resaltó la intensa agenda de capacitación impulsada por la entidad. “Nosotros creemos que es fundamental la capacitación, la actualización. Venimos también acompañando este cambio tecnológico donde nuestra profesión lo sufre, pero lo acompaña y se pone a la altura de las circunstancias para ser protagonista de estos cambios que nos trae la tecnología”, sostuvo.
En ese sentido, reflexionó sobre la transformación que ha atravesado la actividad profesional en las últimas décadas. “Yo siempre digo que venimos del carbónico, del lápiz y del papel. Primero fue internet, que nos revolucionó, y ahora estamos apoyados por la inteligencia artificial”, indicó.
Como parte de las actividades de la Semana del Graduado, anunció una jornada dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito profesional. “Este miércoles, y en el marco también de esta Semana del Graduado, tenemos una actividad que realizamos en el Aula Magna de la UCA sobre inteligencia artificial aplicada a las Ciencias Económicas”, detalló.
Además, informó que participará el periodista y economista Damián Di Pace, quien brindará una charla sobre el escenario económico actual. “Va a hablar de la micro, de la macro y de los desafíos que nos impone la economía de nuestro país en la actualidad”, señaló.
Reconocimientos y celebración
Consultada sobre la continuidad de las actividades, María Agostina Botassi, secretaria, explicó que durante la mañana se desarrolló un encuentro junto a la Escuela Manuel Belgrano, institución de la cual el Consejo es padrino. “Estuvimos junto a la Escuela compartiendo una chocolatada. Estaba recién bailando un grupo de folclore con los chicos y los alumnos”, dijo.
Por la tarde, se realizará un acto de reconocimiento a nuevos matriculados y a profesionales con una extensa trayectoria. “Es un día importante para nosotros. Se hace un reconocimiento a los nuevos matriculados, en la sede de la UCA, y también a aquellos matriculados que ya tienen 25 y 50 años de profesión”, destacó.
Finalmente, adelantó que la jornada concluirá con un encuentro de camaradería. “Va a ser un acto muy lindo. Hay muchos asistentes para esta tarde que estamos esperándolos y a la noche va a haber un ágape para justamente poder seguir celebrando con los matriculados, con nuestros colegas y con sus familias dentro de la Delegación Paraná”, concluyó. Elonce.com